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Белорусская делегация во главе с Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан
Минск и Бейрут активизируют контакты. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан.
На повестке широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в промышленности и сельском хозяйстве, а также строительстве и создании инфраструктуры, в том числе логистической. Кроме этого, ожидается, что стороны обменяются мнениями по ряду международных тем и сверят часы на парламентском треке.
Это второй визит белорусской делегации в Ливан с начала года. Отношения с этой страной развиваются планомерно и на перспективу. Ливан может стать плацдармом для продвижения белорусской продукции на Ближнем Востоке.