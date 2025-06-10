Белорусская делегация во главе с Каранкевичем прибыла с визитом в Ливан

На повестке широкий круг вопросов. Стороны обсудят способы и пути укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Так, взаимные интересы есть в промышленности и сельском хозяйстве, а также строительстве и создании инфраструктуры, в том числе логистической. Кроме этого, ожидается, что стороны обменяются мнениями по ряду международных тем и сверят часы на парламентском треке.