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Белорусская делегация начинает серию переговоров на саммите БРИКС

Делегация из Беларуси начинает серию переговоров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Глава МИД Сергей Алейник уже встретился с коллегой из Экваториальной Гвинеи. Среди основных тем переговоров активизация практических контактов на различных уровнях, в том числе обмен визитами, расширение двусторонней договорно-правовой базы и ситуация в африканском регионе.

На полях саммита проходит встреча с главой Государства Эритрея. Основная тема переговоров - поиск точек соприкосновения в целях оживления двусторонних отношений, сообщают в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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