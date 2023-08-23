Белорусская делегация начинает серию переговоров на саммите БРИКС

Делегация из Беларуси начинает серию переговоров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Глава МИД Сергей Алейник уже встретился с коллегой из Экваториальной Гвинеи. Среди основных тем переговоров активизация практических контактов на различных уровнях, в том числе обмен визитами, расширение двусторонней договорно-правовой базы и ситуация в африканском регионе.