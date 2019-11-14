Белорусская делегация принимает участие в 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

В Париже проходит 40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В ней принимает участие делегация нашей страны. Накануне в штаб-квартире организации выступил посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко. Он отметил высокий уровень взаимодействия нашей страны и ЮНЕСКО: это подтверждает тот факт, что только за последние полгода Беларусь посетили два заместителя гендиректора организации - Нада аль-Нашив и Моес Чакчук. Они приняли участие в церемонии открытия ІІ Европейских игр и международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Беларусь является членом ЮНЕСКО с 1954 года.