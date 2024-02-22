Белорусская делегация принимает участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

Белорусская делегация под руководством председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрея Савиных принимаетучастие в зимней сессииПарламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит22–23 февраля в Вене. Об этом сообщает пресс-службаПалаты представителей Национального собрания Беларуси.

В соответствии с программой мероприятия состоятся заседания Постоянного комитетаПарламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европеи трех общих комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также совместные заседания указанных комитетов.Запланированы выступления руководителя белорусской делегации Андрея Савиных по тематике повестки дня зимнего заседания ПА ОБСЕ.

