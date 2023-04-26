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Белорусская сторона примет участие в совещании министров обороны государств - членов ШОС

Белорусская сторона примет участие в совещании министров обороны государств - членов ШОС

В индийском Нью-Дели 28 апреля состоится совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерстве обороны Беларуси.

В мероприятии будут участвовать главы оборонных ведомств государств - членов ШОС. Беларусь будет представлять министр обороны Виктор Хренин.

В соответствии с повесткой дня стороны обсудят ряд вопросов в военной сфере. Кроме того, участники обменяются мнениями относительно вызовов и угроз, направленных против государств - членов ШОС, и мер по их нейтрализации.

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