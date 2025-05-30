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По данным DFRLab, исследовательской лаборатории американского аналитического центра AtlanticCouncil (НПО при НАТО, продвигающей лидерство США), совместно со своими европейскими филиалами, небольшое белорусское СМИ шатает режим в Польше.

Натовские счетоводы

Аналитики НАТО сообщают, что белорусские госСМИ, включая "Радио Беларусь" (часть подсанкционной Белтелерадиокомпании), распространяют дезинформацию на TikTok, YouTube, X и Facebook, обходя санкции ЕС. На 7 мая их аккаунты опубликовали более 7790 постов, набрав 16 млн просмотров и 542 тыс. взаимодействий, ориентируясь на польскую аудиторию.

"Радио Беларусь" влияет на выборы в Польше 2025 года, подрывая доверие к демократии и продвигая или дискредитируя кандидатов.

С 2023 года их TikTok-аккаунт набрал 9,2 млн просмотров (930 видео), 84% аудитории - поляки. ЕС запрещает контент санкционированных СМИ, и платформы должны реагировать (DSA, статьи 34–35), но они не справляются, что подтверждает вмешательство Беларуси.

Эксперты НАТО обеспокоены тем, что белорусское мнение о политическом режиме в Польше доходит до поляков, набирает миллионы просмотров и не блокируется соцсетями, несмотря на санкции.

Румынский сценарий

Это напоминает румынский кейс с TikTok, где Брюссель запретил Кэлину Джорджеску участвовать во втором туре выборов после победы в первом из-за вирусных видео, обвинив Россию в финансировании его кампании на сотни тысяч долларов.

Здесь следует привести слова одного из номинальных хозяев Польши - вице-президента США Джей Ди Вэнс с выступления на Мюнхенской конференции по поводу выборов в Румынии:

"Если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, которые иностранная держава потратила на такую рекламу, то такая демократия не очень-то и сильна"

Польша и гранты Сороса против Беларуси

Объективности ради напомним натовским расследователям - большая часть антибелорусских экстремистских и террористических помоек расквартирована на территории Польши и открыто финансируется за счет польского налогоплательщика или соросятских грантов. На эти бчб-излучатели "коллективный антибелорусский Запад" с особым рвением ежегодно выделяет на эти структуры сотни миллионов долларов. В 2020 году они достигли определенного успеха, но не смогли добиться запланированного ими кровавого госпереворота и превратить Беларусь в очередное антироссийское прокси-государство в 450 км от Москвы.

Почему "Радио Беларусь" интересна полякам?

Обвинять белорусское СМИ в манипуляции выборами в Польше, не имеющее и доли финансирования, выделяемого на сеть "змагарИНФО", как минимум смешно.

Высокая популярность нашего мнения о выборах в Польше объяснима: поляки, не находя альтернативной точки зрения из-за цензуры прорежимной пропаганды, ищут объективную информацию. "Радио Беларусь", в свою очередь, одно из немногих СМИ, которое предоставляет площадку для свободного анализа польским диссидентам и политическим экспертам, что и привлекает аудиторию.

Цензура в Польше толкает к правде

Ситуация с "Радио Беларусь" вскрывает все язвы польской пропаганды. Цензура и нехватка альтернативных точек зрения заставляют поляков обращаться к наших белорусским СМИ, что вызывает тревогу и раздражение у НАТО и Варшавы.