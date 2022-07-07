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Белорусские депутаты приняли обращение в поддержку кубинского народа и правительства
Беларусь и Россия - пример другим, как нужно сообща преодолевать санкции. Об этом заявил посол Кубы в нашей стране Сантьяго Перес Бенітес на встрече с белорусскими парламентариями. На повестке сотрудничество наших стран в разных направлениях (от политики до торговли). Минск и Гавану связывает многое: дружба людей, экономические контакты, политические отношения и, бесспорно, санкционный опыт.
Куба живет под жесткими санкциями США уже более 60 лет. И полна решимости противостоять им. Дипломат уверен, что Беларусь тоже преодолеет западный экономический прессинг. Для этого и нужны союзники, чтобы сообща справляться с давлением извне.
Мы должны объединяться, работать сообща. И мы работаем сообща на всех площадках. Мы помогаем друг другу. Мы не говорим "санкции", мы говорим "блокада" - то, что делает Запад в отношении Беларуси и России. Беларусь и Россия являются примером, как можно сплотиться, чтобы преодолеть эти санкции. Мы докажем, что у нас есть все, чтобы противостоять этим санкциям. Самое главное, что у нас есть желание и решимость быть независимыми. Мы выстоим.
Нас объединяет то, что мы одни из немногих государств на планете, которые смогли устоять перед рукой мирового империализма, перед жестким вмешательством США во внутренние дела наших государств. Таких государств сегодня очень мало. Там, где это удавалось, мы знаем, что фактически их либо нет, либо там идет война, нищета и голод. Куба, Беларусь, Венесуэла - те государства, которые устояли и показывают пример всему миру. Конечно, это не нравится, еще больше будет раздражать США. Поэтому нам надо быть готовыми сплотиться и вместе выстоять в этой борьбе за выживание и будущее наших государств.
Белорусские парламентарии также обсудили очередную попытку США дестабилизировать Остров свободы. А по итогам встречи приняли обращение в поддержку кубинского народа и правительства.
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