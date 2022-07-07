Белорусские депутаты приняли обращение в поддержку кубинского народа и правительства

Нас объединяет то, что мы одни из немногих государств на планете, которые смогли устоять перед рукой мирового империализма, перед жестким вмешательством США во внутренние дела наших государств. Таких государств сегодня очень мало. Там, где это удавалось, мы знаем, что фактически их либо нет, либо там идет война, нищета и голод. Куба, Беларусь, Венесуэла - те государства, которые устояли и показывают пример всему миру. Конечно, это не нравится, еще больше будет раздражать США. Поэтому нам надо быть готовыми сплотиться и вместе выстоять в этой борьбе за выживание и будущее наших государств.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси