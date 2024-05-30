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Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии

Депутатский корпус сразу в двух чтениях поддержал законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси. Сегодня в Палате представителей проходит очередное заседание сессии.

Что еще в повестке? Подробности у Антона Малюты (видео).

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