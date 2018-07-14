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Белорусские дипломаты со всего мира собрались в Минске на ежегодный семинар
Как эффективнее продать свою продукцию на внешних рынках, говорили сегодня и в МИД нашей страны. В Минске собрались белорусские дипломаты со всего мира. 5 дней руководители загранучреждений обсуждали ключевые вопросы совместной работы, проводили анализ выполнения поставленных Главой государства политических и экономических задач. Рабочая неделя выдалась весьма насыщенной - многочисленные деловые встречи, в том числе с министрами, депутатами, и руководителями предприятий. Об итогах ежегодного семинара - Ольга Давидович.
Семинар для руководителей загранучреждений проводится каждое лето. Между собой они называют его "учеба послов". Понятно, что все дипломаты люди опытные. Но в эти дни еще раз проговаривают те направления работы, которые сейчас особо важны для Беларуси. Тем более что площадка семинара - это уникальная возможность высказаться о существующих проблемах, продвинуть свои идеи, сверить часы с коллегами, наметить планы на будущее.
По сути, задачи для послов остались прежними - упор в своей работе делать на экономику. А сами дипломаты должны стать связующими звеньями и проводниками для бизнес-кругов. С этими установками руководители загранучреждений, похоже, справляются. За пять месяцев 2018-го Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) почти на 22% - до 16,7 млрд. долларов США.
У Беларуси за рубежом - свыше 70 загранучрежедний. С учетом того, что работают послы часто и по совместительству - республика представлена в 177 странах мира. Естественно, в каждой из них - свои национальные особенности, которые дипломату необходимо учитывать, чтобы активнее заниматься реализацией экономических и гуманитарных проектов. Для этого в ходе семинара проводятся встречи с профильными ведомствами и организациями.
Как увеличить экспорт белорусских продуктов в страны Евросоюза - тема отдельной дискуссии. Препятствия здесь два - тарифные меры (а именно - высокие пошлины, которые наши производители должны платить на ввоз) и вопросы сертификации. По мнению экспертов, для преодоления существующих барьеров необходима совместная работа государства, предприятий и соответствующих агентств.
Сейчас в ЕС экспортируют свои товары шесть белорусских производителей. Еще столько же подали заявки для получения права выхода на европейский рынок. В целом же доля ЕС в общем объеме поставок белорусских продуктов небольшая. В 2017-м отгружено продовольствия на 140 миллионов долларов. Основными импортерами стали соседние Польша, Литва, Латвия, а также Германия. К слову, в ФРГ экспорт пищевой продукции показывает отличную динамику: в 2018 году он уже прибавил 22 %.
Для белорусской экономики, зависимой от экспорта, важно диверсифицировать торговые рынки. Ориентиром здесь служит формула 3 по 30, то есть, когда на страны ЕАЭС, Евросоюза и "дальней дуги" приходится по 30% белорусского экспорта. Чтобы прийти к такому результату, нужно открывать Беларусь новым странам. Так, дипломатам - как главным пиарщикам республики за рубежом - было поручено продвигать наши основные проекты, в том числе Китайско-Белорусский индустриальный парк. Еще один важный вектор - выстраивание стратегических отношений со странами-партнерами. В идеале - экономика, торговля и дипломатия должны стать словами-синонимами.
Это говорит о том, что европейские торговые партнеры уверены в нашей стране, видят потенциал и возможности для тесного сотрудничества. Надежность и профессионализм Беларусь демонстрирует и в организации масштабных международных мероприятий. Через год нашей стране предстоит принять крупнейший спортивный форум в своей истории - II Европейские игры. Теме их пиара за рубежом дипломаты уделили особое внимание. Как и туристическому потенциалу нашей страны. А вот о качестве белорусского образования потенциальные иностранные студенты будут узнавать из уст супруг руководителей загранучреждений - с образовательным потенциалом нашей страны они познакомились в главном педагогическом вузе Беларуси.
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