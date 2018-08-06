Белорусские и китайские пограничники активно посодействуют осуществлению безвизового режима

Об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в ходе посещения делегацией из КНР Института пограничной службы. Взаимодействие между двумя погранведомствами началось в 2012 году, тогда 14 военнослужащих из КНР стали выпускниками Белорусского института. Кроме того, Посольство Китая помогает с техническим оснащением и материальной базой вуза - были созданы специальные классы погранслужб, информационных технологий и служебные помещения. Слушатели из Китая проходят курс магистратуры, а также получают второе высшее образование.

Сергей Жилинский, начальник ГУО “Институт пограничной службы Беларуси": "Сегодня это самые подготовленные военнослужащие, которые прошли серьезный отбор у себя на родине и прибыли сюда для освоения программ в стенах нашего института. Мы постоянно отслеживаем наших выпускников, они занимают ключевые должности сегодня, в том числе в рамках представительств военных атташе в различных регионах мира и непосредственно занимают руководящие должности в соединениях, которые охраняют границу".

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "Наши военные, наши пограничники имеют возможность учебы, подготовки специалистов, они здесь учатся в институте, получают хорошее образование, хорошую подготовку. У меня такое впечатление, что они здесь получили самую высокую и качественную подготовку, я прочитал, что большинство получили по предметам 9 и больше".

Белорусский вуз также активно сотрудничает с Академией пограничной и морской обороны Китая в городе Сиань, где регулярно проходят семинары для обмена опытом. Сегодня стороны отметили, что продолжат сотрудничество и далее.

До вступления в силу соглашения о безвизовом режиме Беларуси и Китая остались считанные дни. С пятницы наши граждане смогут находиться в КНР до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для китайцев. Безвизовый режим касается частных и турпоездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учебная или профессиональная деятельность.

Межправительственное соглашение о взаимном безвизе было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР.