3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Белорусские парламентарии открыты к диалогу с Европарламентом
Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Белорусский парламент ведет активное сотрудничество и с другими странами, ориентируясь в первую очередь на ускорение социально-экономического развития Беларуси. Приоритетные направления для межпарламентского сотрудничества - экспорт услуг, в том числе образовательных, медицинских и туристических , а также привлечение стратегических партнеров для реализации различных проектов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера