Белорусские парламентарии открыты к диалогу с Европарламентом

Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Белорусский парламент ведет активное сотрудничество и с другими странами, ориентируясь в первую очередь на ускорение социально-экономического развития Беларуси. Приоритетные направления для межпарламентского сотрудничества - экспорт услуг, в том числе образовательных, медицинских и туристических , а также привлечение стратегических партнеров для реализации различных проектов.

