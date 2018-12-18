Белорусские парламентарии рассмотрят девять законопроектов

Белорусские парламентарии в последнюю неделю осенней сессии рассмотрят девять законопроектов. Один из них касается пограничной безопасности. Поправки предусматривают, что находиться в пограничной зоне можно будет, предъявив для проверки не только паспорт, но и военный билет, водительские права, служебное удостоверение. А для транзита через нее в санатории и дома отдыха иностранцам не потребуется пропуск.

