Белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Центральной частью визита станут переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут завтра. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров. Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Обсудят и общую большую работу в сфере импортозамещения.