Белорусский парламент открыл осеннюю сессию - на повестке было около 10 документов

Депутаты и сенаторы настроены на эффективную работу. Несмотря на вызовы, которые стоят перед государством, уровень жизни простых людей должен расти. В портфеле десятки законопроектов - это все вопросы, которые касаются каждого. Например, экономика. Вопреки непростым условиям она прибавляет. А тем, кто ведет работу, направленную на ее подрыв, Беларусь ответит жестко. Парламентарии уже проголосовали в первом чтении за введение уголовной ответственности за призывы к введению санкций против нашей страны. Всего сегодня на повестке было около 10-ти документов. Среди них и законопроект об изменении Конституции Беларуси, и приостановление действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Насыщенный день депутатов и сенаторов - в репортаже Антона Малюты.

Осенняя сессия проходит не в самых легких условиях. Об этом скажут и сами депутаты в кулуарах, и спикер Владимир Андрейченко в своем вступительном слове. Санкционное давление не ослабевает, но это лишь повод для того, чтобы работать еще эффективнее. В стране сейчас большой диалог о нашем будущем - какие правила политической и общественной жизни закрепим в новой Конституции. Но для начала нужно определиться с единым днем голосования - это первый вопрос сегодня.

Парламентарии одобрили введение единого дня голосования

О необходимости такого решения уже не раз высказывались эксперты, да и сами депутаты видят все плюсы. Это не только экономия бюджетных средств, но и то, что не измеришь деньгами - стабильность, в данном случае общественно-политическая. С этим подходом согласились и сенаторы.

Уголовная ответственность за призывы к санкциям

Обсуждение этого законопроекта сегодня завершилось (его поддержали), а вот документа о призывах к санкциям только началось. Его внес в парламент глава комиссии Олег Белоконев. Говорит, статья о причинении вреда национальной безопасности в Уголовном кодексе уже была. Но учитывая негативное влияние многих телеграм-каналов, назрела необходимость усилить ответственность. Если призывы, в том числе и в интернете, привели к тяжким последствиям, грозит наказание - лишение свободы вплоть до 12 лет.

Ответственность должна быть серьезной - такую позицию депутаты поддержали. Но отметили: перед тем как наказать - важно разобраться. Ни в коем случае нельзя сломать судьбы невиновных людей.













Приостановление действия соглашения о реадмиссии с ЕС

Еще один важный вопрос в повестке - приостановление действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Документ подготовлен в качестве ответа на недружественные действия в отношении Беларуси.

Этой теме накануне посвятили выездное заседание в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Депутаты приняли взвешенное решение. Вопрос журналистов председателю профильной комиссии: если поставим соглашение на стоп, не станет ли хуже нам самим?













Мы внимательно посмотрели все аспекты данного решения и пришли к выводу, что негативных последствий для белорусской стороны, включая последствийдля доходов ирасходов бюджета, не произойдет. Сегодня же осеннюю сессию открыла и верхняя палата парламента - Совет Республики. Как отметила спикер Наталья Кочанова, сенаторам важно внести свой вклад для того, чтобы личность, общество и государство были единым цельным организмом. На первый план выходит работа с людьми. Никакого формализма с обращениями граждан быть не должно. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси