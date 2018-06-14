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Белорусский парламент рассмотрит восьмой декрет Президента "О развитии цифровой экономики"

Cегодня белорусский парламент рассмотрит восьмой декрет Президента  "О развитии цифровой экономики". Документ принят в конце прошлого года. Он призван укрепить шансы Беларуси на региональное лидерство в IT-сфере. Парламент - последняя инстанция в рассмотрении таких законодательных актов. Также в повестке сессии - поправки в Лесной и Гражданский кодексы, закон об авторском праве. Рассмотрят депутаты и некоторые документы о государственно-частном партнерстве. Всего десять законопроектов.  

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