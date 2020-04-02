Еще один шаг к визам по 35 евро. Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а около часа назад международные договоры поддержали и сенаторы. Этот вопрос стал первым в повестке весенней сессии Совета Республики. С приветственным словом выступила спикерНаталья Кочанова. Она обозначала ориентиры для работы верхней палаты парламента.

