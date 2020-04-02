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Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии
Еще один шаг к визам по 35 евро. Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а около часа назад международные договоры поддержали и сенаторы. Этот вопрос стал первым в повестке весенней сессии Совета Республики. С приветственным словом выступила спикерНаталья Кочанова. Она обозначала ориентиры для работы верхней палаты парламента.
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