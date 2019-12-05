Белорусский парламент способен принимать законы с прицелом на годы вперед, слушать и слышать своего избирателя

Политика будущего нашей страны сегодня стала ключевой темой в новостной повестке дня. Заявления, которые звучали во Дворце Независимости, слова напутствия от Президента для новоизбранного парламента, которому предстоит принимать судьбоносные законы, итоги работы депутатов прошлого созыва и задел, который они оставляют своим преемникам, и наконец, важные кадровые перестановки в Администрации Президента - все это, по сути, и определяет, каким будет дальше наш путь.



Белорусский парламент способен держать удар на мировой арене, готовить и принимать законы с прицелом на годы вперед, слушать и слышать свое общество и своего избирателя. Такой лейтмотив звучал сегодня во Дворце Независимости на встрече Президента сразу с двумя составами нашего парламента.



Формат, признаем, необычный. Эта государственная традиция была заложена три года назад, но отложилась далеко не у всех. Накануне встречи и эксперты, и медиа гадали, какие судьбоносные решения прозвучат или будут приняты в столь авторитетном собрании. Ну, правда, наблюдатели забыли или сознательно не вспомнили, что для стратегии у нас есть Всебелорусское собрание, а для тактических маневров - ежегодные послания народу и парламенту.



Подвоха не случилось. Впрочем, и сегодня во Дворце Независимости было место для интригующих кадров и заголовков.



Главный тезис - суверенитет размену не подлежит. Те, кто внимательно следит за выступлениями нашего Президента, уже давно могли бы понять, что независимость для белорусов - это святое, и перестать спекулировать на этом вопросе. Впрочем, сегодня больше говорили о созидании. В парламент пришли молодые и опытные, которым народ доверил отстаивать и продвигать национальные интересы. За ходом встречи следил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.



Два состава парламента второй раз в суверенной истории, но впервые здесь, во Дворце Независимости, встречаются с Президентом. Традиция новая - даже бывалые аналитики попали впросак – гадали, мол, судьбу страны здесь решат. Но справедливости ради и многие депутаты в этом, как подчеркнул Президент, общем доме и формате впервые. Видно было по активным селфи, незнанию, где здесь буфет, и легкой заминке при входе в зал. Надо привыкать, это ведь символично - общий Дворец Независимости и главное общее дело - сильная, суверенная Беларусь. У Главы государства это читалось с первой же фразы.



Знание, где во Дворце буфет и гардероб, как и внешний лоск парламентария, к депутатам придет быстро. Важнее содержание, умение держать ответ перед избирателем и гнуть линию национальных интересов, а не спину на выезде. Еще и в этом задача новой традиции, которую пока усвоили не все.



Только по форме это собрание в знаковом для молодого государства месте. По содержанию депутаты и сенаторы прочитали так: напутствие опытного политика, который по-народному "собаку на защите национальных интересов съел", новому поколению представителей народа. Тут важно понимать - за плечами уже страна, а не территория с "тутэйшими".





История. От "окровавленного обрубка" СССР до реального суверенитета

Учиться готовы - поучений не терпим. Ведь в копилке нашего парламентаризма четверть века Конституции, а истоки и того древнее. От Полоцкого княжества и ВКЛ (народное вече читается во Всебелорусском собрании) до Верховного совета БССР. Такого опыта демократии в мире еще поискать. Тем более, современное государство ставили на ноги сами. Без нефтяной подушки и золотого запаса, ограбления колоний и мировой валюты прямо с печатного станка.

Мало кто помнит, но и в белорусском парламенте были драки и лежачие забастовки. Смотреть интересно, а на деле - десяток программ и прожектов, которые провалились. Обнищание населения, а сверху приватизация - чуть до земли тогда не добрались. Две первые стратегии, что сработали после «обрубка» Страны Советов - "отвести народ от пропасти" и "экспорт, жилье, продовольствие". Они, кстати, были разработаны сначала тоже парламентарием, а позже и первым Президентом Беларуси.

Современным депутатам в этом плане проще. За плечами - не только народ с высокой политической культурой и опытом, но и работающий государственный механизм, который ценится в обществе.

Как факт - итоги прошедших выборов в цифрах и лицах. Переизбраны 30 депутатов - это примерно четверть состава, здоровая преемственность. По гендерному составу - 40% женщины, идем к "золотому сечению". Партийность. Каждый пятый депутат - член партии (членов партий - 21 депутат или 19,1%), но лишь пять партий из 15 - парламентские, остальные, по словам экспертов, или мертвые души, или слишком радикальны, чтобы вызывать доверие и поддержку в обществе. Отдельные эмиссары с Запада "советовали" Президенту: мол, проведите хоть парочку в обход народа. Но что их за руку тянуть, как школьников во взрослый разговор? Кстати, средний возраст парламента - 50 с небольшим (50,4 года).

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси VII созыва:

"Впрочем, Президент - как гарант Конституции - и прежде не скрывал: ответственность за общий дом Беларусь и поддержка государственников на выборах была. И разве для страны лучше, чтобы олигархат делил парламент на подконтрольные фракции. Или самоназначенная элита, не будем показывать пальцем, своих выдвиженцев чередовала?".

Идеальный парламент - это не бойцовский клуб и не "принтер" для решений. Скорее, зеркало общества с его изъянами, надеждами и инициативами.

Парламент. Зеркало общества

Насколько качественным избран новый срез общества, узнаем через пару сессий. Замечено: уже сегодня в кулуарах молодые тянулись к опытным коллегам за советом - как оформить свою идею в законопроект, как провести его через механизм согласований.

Их дело, в том числе, - межпарламентский диалог и имидж Беларуси в мире. Считаем вместе, Президент и правительство - две опоры, парламент и бизнес с народной дипломатией - еще две. Так в состоявшихся государствах национальные интересы, как хороший стул, стоят на четырех ножках. В новом составе есть кому постоять за Беларусь на внешней арене.

В этой работе тоже не с чистого листа. Уже есть успех саммитов ОБСЕ и "Восточного партнерства", конференции ООН и Центрально-Европейской Инициативы. Тот же Андрей Савиных или Валерий Воронецкий - узнаваемые лица парламентской дипломатии.

Обновление и запас прочности есть и еще по двум критическим для государства проектам - молодежная политика и социальная защита. Проект молодежного совета при парламенте уже успел подготовить уходящий состав, а женская прекрасная почти половина в Овальном зале по традиции тянет социальные гарантии и образование. Кстати, думаете, такая устойчивость всем по душе?

Экономика. Наши успехи - как "костка в горле"

Важнейшие для нового состава парламента задачи Президент видит так: поправки и законы не из воздуха, а от земли, от реальной потребности людей.

И второе - последствия законов надо просчитывать на годы вперед. Чтобы не вышло, как у соседей: одну дыру закрыли, а спустя пару лет обнажили пропасть в миграции, медицине, безопасности или в вопросах языка и веры. Не надо открывать "калитку" для чужого вмешательства.

На что могут и должны опираться правительство и парламент? Еще 4 опоры: условия для инвестиций, внутренняя деловая активность, экспорт и демография. Да, сегодня объективно попали в яму лихих девяностых - родителей мало. Но даже те, что есть, скорее, в гаджетах, чем с семьей на спортивной площадке. Можно списать на мировой тренд, но мало где в мире так много вложили в традиционные ценности, здоровье и новые спортивные объекты.

Умеют ли завлекать личным примером депутаты. Да. Возьмите Вадима Девятовского - тут и полумарафон, и матч века по легкой атлетике, и шире - здоровый образ жизни как мода. И это не из-под палки, личная гражданская позиция. Осознавая это, государство планирует от попечительства переходить к наставничеству. Не разжеванное в рот, а учебник в руки.

Самый обсуждаемый момент в экспертной среде - модернизация основного закона. Нынешнему составу парламента в этом участвовать.

Модернизация права. Под личную подпись и ответственность

С одной стороны, общество просит больше полномочий тем, кто готов решать проблемы людей, - сенаторам, депутатам, судьям, местной власти. А с другой - кто готов персонально ответить, если не просчитанное обновление права опрокинет страну в 90-е?

Это, кстати, американская практика - в США под каждым законом личные автографы разработчиков, конгрессменов, сенаторов и судей, что его предложили, пролоббировали и проверили на соответствие. Может поэтому Буши, Клинтоны и Обамы с Трампами приходят и уходят, а американское глубинное государство крепче всех на планете?

Беларусь готова перенимать технологичность как с Запада, так и с Востока. В этом последовательны и не "виляем".

Россия для Беларуси сложный, но союзник. Мы для России очень часто союзник последний.

Беларусь - Россия. Суверенитет и равноправие

Первая сложность для нас - масштабы. И речь не столько про географию - от Калининграда до Камчатки большую страну развивали вместе. Дело в масштабах управления - от Кремля до самых до окраин множество людей принимающих или не принимающих решения. У каждого свой интерес, часто далекий от справедливой интеграции.Но и в Беларуси на таких позициях не новобранцы. Государственный интерес считают. Отсюда порой и искрит.

В этих переговорах есть гарантия - вопрос о суверенитете Беларуси как государства не стоял, не стоит и стоять не будет. Слово Владимира Путина. Откуда тогда все домыслы? Можно понять, обожглись на Украине, страхуются. Или кто-то в России грезит про 24-й год - работает против Путина или неуклюже в его интересах. Но причем здесь Беларусь? Побочный эффект? Как-то не по-союзному. Ведь для нас в сухом и неприятном остатке - торговые блокады, квоты на транзит при номинально свободном рынке, неравноправие по стратегическим отраслям и ресурсам.

В двух союзных государствах сейчас на высокие позиции выходит новое поколение. Да, больше прагматики, чем ностальгии, 90-е этому научили. Да, порой выше ставки - весь мир вокруг и Украина по-соседству "беременна многополярностью", каждый семьянин знает, какой это стресс. Но тем и отличаются государственные деятели от популистов - первые оставляют после себя работающие государства и крепкие союзы, вторые - часто, увы, только руины.

Парламентарий. Власть и представитель народа

Быть первыми, прогосударственными - ориентирует депутатов и сенаторов Президент. Не знаешь как - иди к людям.

Пять медалей за трудовые заслуги, почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты" - Марианне Щеткиной и еще две благодарности Президента. С учетом тяжести периода, что выпал на их каденцию, немного.

Уже на совместном фотографировании Президент скажет, что ни один из них, в кого общество и государство вложило свои надежды и ресурсы, не останется без работы.