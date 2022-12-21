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Белорусский трактор на 50 % состоит из российских комплектующих
Белорусско-российская кооперация была и остается очень тесной. Как пример - трактор МТЗ, который на 50 % (а некоторые модели и больше) состоит из российских комплектующих и материалов. Такую цифру в эфире ток-шоу "Экономическая среда" привел заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук.
Поэтому можно говорить о том, что белорусский трактор это совместный продукт двух стран. Об этом, по словам замминистра, неоднократно заявлялось и на уровне президента Беларуси, и на уровне премьер-министра страны.
"Мы готовим совместный продукт и в наших интересах, чтобы этот совместный продукт свободно перемещался из Беларуси в Россию и наоборот", - сказал Игорь Назарук.
Один из ключевых моментов белорусско-российской интеграции - устранение торговых барьеров на пути товаров, услуг, рабочей силы и капитала. "У нас по сравнению с другими степенями интеграции именно в этом направлении самые выдающиеся достижения. Но нельзя останавливаться на достигнутом, надо всякие мелочи выискивать, чтобы комфортно было не только госорганам и крупным предприятиям, но и простому обывателю, индивидуальному предпринимателю", - подытожил замминистра иностранных дел.
Полную версию ток-шоу "Экономическая среда" смотрите ЗДЕСЬ.
Фото:1prof.by
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