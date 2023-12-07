ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Белорусско-индийский бизнес-форум пройдет 12 декабря в Минске

Белорусско-индийский бизнес-форум пройдет 12 декабря в Минске

Белорусско-индийский бизнес-форум пройдет 12 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга.

Национальный центр маркетинга совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) организует форум с целью поиска перспективных точек взаимовыгодного сотрудничества бизнес-сообщества двух стран.

Запланировано обсуждение взаимодействия в сферах сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, химической отрасли, туризма. В программе рассмотрение вопросов логистики, проведения взаиморасчетов, а также B2B-переговоры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все