Белорусско-китайские отношения сохраняют тенденцию динамичного развития и достигли беспрецедентно высокого уровня всепогодного партнерства - Кочанова

У нас очень динамично развивается торговля, инвестиционное сотрудничество, технологическая и промышленная кооперация, взаимодействие в гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения, культуры. Практически все области охвачены контактами и сотрудничеством. Я бы отметил особо еще и межрегиональное сотрудничество. На сегодняшний день практически все области имеют более трех партнеров среди провинций КНР. У нас подписано порядка ста двусторонних документов по межрегиональному сотрудничеству.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси