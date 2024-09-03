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Белорусско-китайские отношения сохраняют тенденцию динамичного развития и достигли беспрецедентно высокого уровня всепогодного партнерства - Кочанова

Под стратегическим руководством Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР СиЦзиньпинабелорусско-китайскиеотношения сохраняют тенденцию динамичного развития и достигли беспрецедентно высокого уровня всепогодного партнерства.

Об этом 3 сентября заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном по случаю завершения его дипломатической миссии. За годы работы в Беларуси дипломат смог глубоко погрузиться в белорусско-китайские проекты. Благодаря в том числе и его участию наше торгово-экономическое сотрудничество совершило опережающее развитие. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг максимума - почти 8,5 млрд долларов.

В течение четырех лет китайско-белорусские отношения получили всестороннее развитие. В том числе и наше парламентское сотрудничество тоже идет очень успешно. Это позволяет нам развивать сотрудничество по законодательной деятельности, по молодежному сотрудничеству, сотрудничество по вопросам женщин и сотрудничество по линии регионов.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси
У нас очень динамично развивается торговля, инвестиционное сотрудничество, технологическая и промышленная кооперация, взаимодействие в гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения, культуры. Практически все области охвачены контактами и сотрудничеством. Я бы отметил особо еще и межрегиональное сотрудничество. На сегодняшний день практически все области имеют более трех партнеров среди провинций КНР. У нас подписано порядка ста двусторонних документов по межрегиональному сотрудничеству.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Отметим, в 2023 году белорусский экспорт в Китай вырос на 20%. В список основных позиций китайского импорта из Беларуси входят калийные удобрения. В прошлом году их было продано на сумму почти 1,5 млрд долларов. Также в списке мясо и субпродукты, рапсовое масло, лесоматериалы, молоко и молочная продукция. Совместно с КНР мы реализуем множество громких проектов - от производства автомобилей до биотехнологий.

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