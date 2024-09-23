Бельская: Беларусь не нуждается в одобрениях или неодобрениях результатов волеизъявления народа

Беларусь не приемлет вмешательства во внутренние дела, давления и санкций, об этом 23 сентября заявила представитель Беларуси при организациях ООН в Женеве Лариса Бельская, выступая в рамках 57-й сессии Совета ООН по правам человека.

В 2025 году в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Белорусы изберут кандидата, который пользуется доверием и поддержкой большинства граждан. Лариса Бельская предостерегла Запад от вмешательства в выбор народа.

Выборы - это внутреннее дело любого суверенного государства. Беларусь не нуждается в одобрениях или неодобрениях результатов волеизъявления народа. Избирательная кампания будет проведена в строгом соответствии с национальным законодательством, которое, в свою очередь, соответствует общепринятым международным стандартам. Лариса Бельская, представитель Беларуси при организациях ООН в Женеве

Очевидно, что попытки вмешательства в выборы будут наращиваться по различным направлениям.