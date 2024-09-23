3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Бельская: Беларусь не нуждается в одобрениях или неодобрениях результатов волеизъявления народа
Беларусь не приемлет вмешательства во внутренние дела, давления и санкций, об этом 23 сентября заявила представитель Беларуси при организациях ООН в Женеве Лариса Бельская, выступая в рамках 57-й сессии Совета ООН по правам человека.
В 2025 году в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Белорусы изберут кандидата, который пользуется доверием и поддержкой большинства граждан. Лариса Бельская предостерегла Запад от вмешательства в выбор народа.
Выборы - это внутреннее дело любого суверенного государства. Беларусь не нуждается в одобрениях или неодобрениях результатов волеизъявления народа. Избирательная кампания будет проведена в строгом соответствии с национальным законодательством, которое, в свою очередь, соответствует общепринятым международным стандартам.
Очевидно, что попытки вмешательства в выборы будут наращиваться по различным направлениям.
Представитель Беларуси призвала Совет ООН по правам человека строить взаимодействие с государствами на основе подлинного диалога и сотрудничества с законными властями с учетом национальных приоритетов и уважения многообразия путей развития. Лишь в этом случае сотрудничество может способствовать реальному поощрению прав человека.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера