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Бельский: Голос развивающихся стран важен в построении новой глобальной архитектуры
Заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский выступил в рамках семинара по подготовке Саммита будущего ООН. Об этом сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службуверхней палаты парламента.
Он поблагодарил Межпарламентский союз за проведение мероприятия, посвященного вопросам подготовки Саммита будущего. "Уверен, проведенный "мозговой штурм" позволит в последующем сформировать всеобъемлющую позицию глобального парламентского сообщества по "Новой повестке для мира" ООН. Хочу обратить внимание, что базисными элементами инициативы являются действия в интересах поддержания мира с целью создания миротворческих миссий ООН нового поколения; необходимость реализации социально-экономических прав и права на развитие; реагирование на климатическую катастрофу; реализация культурных прав и прав на уважение разнообразия; обеспечение гендерного равенства. Все эти компоненты включены в Стратегию развития МПС, неоднократно становились предметом обсуждения в рамках общих дебатов ассамблей", - отметил Валерий Бельский.
По его словам, доказал свою эффективность формат проведения специального сегмента ассамблеи, в ходе которого парламентарии имеют возможность продемонстрировать, какие конкретно действия ими предпринимаются для имплементации резолюций и документов МПС.
"Напомню, в ходе текущей ассамблеи мы проанализируем продвижение действий МПС по борьбе с изменением климата. Передовые национальные парламентские практики и опыт позволят сформировать содержательные предложения по новой повестке для мира ООН, - подчеркнул вице-спикер. - В контексте обсуждаемой темы хотел бы обратить внимание коллег на деятельность Группы друзей в защиту Устава ООН. Это неформальное объединение стран - членов ООН, учрежденное в 2021 году. Целями Группы друзей являются противостояние односторонним принудительным мерам, защита суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права наряду с продвижением совместных инициатив, направленных на защиту и укрепление авторитета положений Устава ООН, посредством проведения неформальных мероприятий, а также совместных заявлений на площадках ООН".
Беларусь принимает активное участие в работе группы, выступая с соответствующими инициативами по наиважнейшим вопросам международной повестки дня. "В рамках группы продвигается тезис о важности голоса развивающихся государств в построении новой глобальной архитектуры взаимоотношений в духе доверия, диалога, взаимопонимания и невмешательства во внутренние дела.
На рассмотрении Группы друзей находится инициированный белорусской стороной проект соответствующей декларации, принятие которой планируется в рамках предстоящей 77-й сессии ГА ООН. Призываю коллег поддержать работу группы", - дополнил Валерий Бельский.
Белорусская парламентская делегация принимает участие в 146-й ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит 11-15 марта в г. Манаме (Королевство Бахрейн).
Фото: t.me/sovrep
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