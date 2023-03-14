Бельский: Международное сообщество должно принять ясные правила нового мирового порядка

Заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский 13 марта выступил на пленарном заседании 146-й Ассамблеи МПС по теме "Содействие мирному сосуществованию и инклюзивному обществу: борьба с нетерпимостью". Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуверхней палаты парламента.

В контексте вызовов, которым подвергаются межгосударственные отношения, Валерий Бельский напомнил об инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске глобального процесса в духе конференции в Сан-Франциско. Итогом этого процесса должны стать ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества.

Вице-спикер отметил, что Беларусь всегда являлась донором региональной безопасности. Под эгидой ООН и других международных организаций в Беларуси проведен ряд мероприятий высокого уровня по вопросам международной безопасности. Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику. Мы знаем цену миру как никто другой. Каждый третий белорус погиб в годы Второй мировой войны.

Белорусский парламентарий подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта в Украине наша страна последовательно призывала заинтересованные стороны к выполнению Минских соглашений. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично инициировал контакты России и Украины для проведения в Беларуси переговоров по урегулированию ситуации. Валерий Бельский акцентировал внимание участников ассамблеи на том, что Беларусь призывает всех заинтересованных к поиску решений для урегулирования конфликта в Украине, к активизации политико-дипломатических усилий в целях скорейшего достижения мира.

Сенатор подчеркнул, что текущая ситуация создает серьезные вызовы для реализации повестки дня в области устойчивого развития. По оценкам ООН, прогресс Беларуси в реализации повестки составляет почти 80%. В 2022 году Беларусь заняла 34-е место в рейтинге достижения Целей устойчивого развития.

Парламентарий выразил сожаление, что, несмотря на усилия Беларуси, как и многих развивающихся стран, по реализации ЦУР, наблюдаются нарастающие процессы межгосударственной конфронтации, неготовность группы стран уважать суверенный выбор путей развития других государств и вести честный диалог по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Ситуация усугубляется применением западными странами односторонних принудительных мер, которые противоречат Уставу ООН, наносят урон экономикам целых стран и подрывают права наиболее уязвимых слоев населения.

Валерий Бельский призвал Межпарламентский союз и парламентариев солидарно выступить против незаконной санкционной политики Запада.

Заместитель председателя Совета Республики также сделал акцент на продолжающейся откровенной дискриминации белорусских спортсменов на международной арене и призвал Межпарламентский союз обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить вмешательство западных политиков в спорт и продвигаемую ими дискриминационную политику изоляции. Валерий Бельский отметил, что сегодня в Беларуси в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан выстроена и действует система мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности, равенства и полноправного участия в жизни общества всех граждан независимо от пола, возраста, физических особенностей, национальности, вероисповедания.