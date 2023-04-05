Бельский: Мы строим социальное государство и это наш конек

В основе государственной политики Беларуси лежит социальная справедливость, которая и формирует каркас социально-экономической стабильности в обществе. Такое мнение в ток шоу "Экономическая среда" высказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Валерий Бельский.

"Социальная справедливость - это отличительная особенность экономической, социальной, и идеологической политики нашего государства, - сказал вице-спикер. - В Послании Президента уже не впервые этот тезис звучит, и глава государства делает акценты на этом. Но самое главное, что решение и законы, которые принимаются в этом направлении, носят выраженный социальный характер".

Человек - это высшая ценность нашего общества и государства. Этот тезис закреплен в Конституции Республики Беларусь.

"Следя за тезисами, которые глава государства озвучивал на том или ином этапе, мне понравился как раз тезис относительно социальной справедливости, который прозвучал в послании 2006 года, - отметил Валерий Бельский. - Президент говорил о том, что социальная справедливость и патриотизм - это основа идеологии нашего государства. И он делал акцент на том, что и власть должна быть ориентирована на обеспечение социальной справедливости. Мы строим социальное государство и это наш конек".

И потом глава государства говорил о недопустимости социального разделения.

Факт 1 % человечества (это порядка 70 тыс. человек) владеют таким же количеством богатства, как все остальные 99 %. А примерно у 60 человек сконцентрировано такое же количество общемирового богатства, которым владеет половина населения земного шара.

Валерий Бельский считает, что так быть не должно. В качестве примера социальной несправедливости он привел капиталистические государства, где за последние несколько десятилетий были приняты решения по снижению налоговой и социальной нагрузки для богатой части населения. "Беларусь в этом плане выделяется в лучшую сторону, - констатировал он. - Я уверен, что наше государство будет привлекательным для той части общества, которая хочет жить в справедливом социуме и развиваться, растить детей, обеспечивать свое здоровье и комфортное существование".

Существует множество показателей, которые характеризуют уровень социального неравенства в обществе - это коэффициент Джини, децильные коэффициенты и др. "И по всем показателям, которые устанавливают соотношение количества богатых внутри социума, Беларусь находится на уровне тех развитыхстран, которые считают себя достигшими социального равенства. По этим показателям мы не уступаем самым лучшим практикам в мире", - дополнил своего коллегу заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович.

Президент в своем Послании сказал, что мы построили такую экономическую модель, такое социально равноправное государство, где нет олигархов, расслоения общества на богатых и бедных. И за этим тезисом скрывается достаточно большая система взаимоотношений в обществе - это доступность и образования, и здравоохранения, и стандартных услуг, в том числе жилищно-коммунальных. Это целый комплекс вопросов, ответственность за которые несет государство, пояснил Максим Ермолович.

"И те страны, которые проигрывают нам по этим показателям, имеют очень существенные социальные риски, - отметил он. - Мы видим, что постоянно возникают социальное недовольство, конфликты, столкновения, в том числе достаточно тяжелые. Это все от того, что люди считают несправедливым свой социальный статус и соотношение своих доходов и доходов других категорий. В Беларуси этого нет, и это обеспечивает нам внутренний социальный комфорт, безопасность и уберегает от многих проблем, которые сейчас возникают во многих странах мира".

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