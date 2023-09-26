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Бельский: Санкции тормозят реализацию Целей устойчивого развития

Односторонние санкции препятствуют выполнению Целей в области устойчивого развития как в Беларуси, так и в масштабах всего мирового сообщества. Таким мнением по итогам саммита по устойчивому развитию, который проходил под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН, поделился заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский.

Беларусь выполнила около 80 % задач в рамках ЦУР. Рейтинговая оценка прогресса позволила занять 34-е место, до санкций Беларусь входила в двадцатку лучших. Десятки государств - участников саммита ООН в своих докладах разделили призывы Беларуси о прекращении одностороннего необоснованного прессинга.

По итогам саммита и Генеральной ассамблеи, тех позиций, которые были представлены странами, Беларусь в негативном контексте упоминается все реже и реже. Нас это не может не радовать, мы хотели бы, чтобы это была устойчивая тенденция. Мы вернулись на трек здравомыслия и уважения наших интересов, сняли бы те проблемы, которые нам мешают в достижении Целей устойчивого развития.
Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития

На саммите по Целям устойчивого развития в Нью-Йорке, проходящем в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, мировые лидеры приняли политическую декларацию, в которой подчеркивается их коллективная приверженность построению стабильного, инклюзивного и процветающего мира к 2030 году.

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