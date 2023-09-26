Бельский: Санкции тормозят реализацию Целей устойчивого развития

По итогам саммита и Генеральной ассамблеи, тех позиций, которые были представлены странами, Беларусь в негативном контексте упоминается все реже и реже. Нас это не может не радовать, мы хотели бы, чтобы это была устойчивая тенденция. Мы вернулись на трек здравомыслия и уважения наших интересов, сняли бы те проблемы, которые нам мешают в достижении Целей устойчивого развития.

Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития