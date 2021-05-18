Бесконечные войны США: страны, жертвы, вторжения, перевороты, демократия на штыках

У вас нет демократии - тогда мы идем к вам! Что такое помощь по-американски? Почему она превращается в бесконечные войны, госперевороты и большую геополитику? Какие страны пострадали от американских амбиций и куда приходила армия без оглядки на международное право? Список вторжений - в новом выпуске "Понятной политики".

Речь пойдет о демократии на штыках: историях, которые порой забывают, конфликтах и жертвах, которые пытаются оправдать.

Президент США Джо Байден на посту непродолжительный срок, но успел повеселить и политиков, и журналистов. Спотыкаясь в публичном пространстве и на словах, и на деле, совсем недавно Байден буквально попал в армянскую историю. Вот что он сказал:





Геноцидом армян США назвали самый острый период времен Первой мировой войны, когда представителей армянской национальности депортировали из Анатолии - европейской части тогдашней Османской Империи. Правопреемница Турция признает, что жертв было много, но это не было целенаправленное истребление народа - шла война. Не считает те страшные события геноцидом и официальная историография.

Считается, что в тот год по тем или иным причинам погибли до 1,5 млн армян. Тем не менее, историки сходятся в том, что это крайне спорный эпизод, в котором слишком много белых пятен.





Добавил от себя послание Байдену и офис президента Турции, мол, за своей историей следите. А след Вашингтона сквозь годы, иправда, не назовешь усеянным ромашками и добром. О том, как дядя Сэм шагал по планете, и поговорим, чтобы было понятно. Ведь кругосветное путешествие по чужим территориям Вашингтон ведет уже третий век.

XIX век - истребление коренных американцев

600 индейских племен, которые говорили примерно на трех сотнях языков. Богатая история и культура, которые рухнули в XIX веке, когда уже сформированные США просто начали отбирать земли и убивать индейцев. В той же Калифорнии за голову "краснокожего" платили пять долларов.

К середине XIX века образовались Пять цивилизованных племен - так называли крупнейшие индейские племена, которые попытались перенять образ жизни США. Закончилось все это печально известной "дорогой слез" - насильственным переселением коренных американцев в резервации, где их потомки живут и по сей день.

Индейцы, идущие по этой тропе, гибли от голода и холода - только в этом путешествии поневоле умерли около 15 тыс. индейцев. Всего же считается, что предки того же Джо Байдена истребили и замучили до 70 млн человек. Да, американцы неоднократно извинялись и выплачивали круглые суммы, но загубленные судьбы это не вернет, как и не вернет культуру, которую уничтожили за звонкую монету.

Жертвы "черного геноцида"

Количество жертв на совести Соединенных Штатов уже в XIX веке превысило отметку в 100 млн, 35 млн африканцев насильно вывезли работорговцы в Новый Свет. Их мучили, убивали и даже научно пытались доказать, что человек с иным цветом кожи это не человек.

Чтобы оправдать зверство над чернокожими использовали псевдонауку под названием френология - она "изучала" человеческие черепа. Ее основатель Франц Йозеф Галль доказывал, что "негры рождаются рабами, потому что имеют на черепе три выпуклости, которых нет у белых людей". С развитием нейрофизиологии данное учение кануло в Лету.

Однако даже сегодня расизм в США не ушел. Да, нам бывает сложно понять, почему движение Black lives Matter столь масштабное и порой безумное.Но корни его ведут именно туда - на рабовладельческие плантации, на ту самую "черную метку" американской истории. Хотя и сегодня существуют такие расисты, как ку-клукс-клан.

Корейская война 1950-1953 гг.

Три года, которые навсегда изменили облик Кореи. Эхо войны и раздрай в семье двух сестер - КНДРи Республики Корея - мир чувствует и сегодня.

Ситуация на Корейском полуострове стала накаляться еще после Второй мировой войны. Дело в том, что госсекретарь США Дин Ачесон в 1950 году назвал территорию частью американского оборонного периметра. Опасаясь атаки, КНДРзапросила помощи у Китая и СССР. Так начался острейший эпизод холодной войны.

Впрочем, Москва не стремилась отправлять в Корею свои войска - Сталин опасался, что США будут сбрасывать атомные бомбы и от полуострова останется пепелище. И вполне обоснованно - в 1945 году самолеты Дяди Сэма выжгли Хиросиму и Нагасаки. История, которая до сих пор вызывает шок и трепет.

Американцы все же вмешались полноценно - войсками. Как итог: 4 млн корейцев погибли, а полуостров разделили той самой 38-й параллелью. Она существует и сегодня как знак того, что две сестры больше не будут одной семьей.



Вьетнамская война 1955-1975 гг.

Война, после которой само устройство США поменялось - отменили призыв, в небытие ушли многие политики, даже страна на какое-то время занялась личными проблемами.

"Гуки", "чарли", "землеройки" - как только американцы не называли вьетнамцев во время войны. Официально погибли 3 млн жителей страны. Вот самый вопиющий случай: во время бойни в деревне Сонгми войска Пентагона казнили 500 мирных жителей, обычных фермеров. Расстреляли весь скот, а дома и все постройки сожгли дотла.

Но даже такие страшные сцены ничто по сравнению с Мистером Оранжевым (еще его называет "агент оранж"). Что это такое? Химическое оружие, которое американцы распыляли над Вьетнамом. Последствия: мутации, раковые заболевания и другие проблемы, которые и по сей день отражаются на жителях Индокитая.





"Восстановление демократии" в Панаме в1989 году

Американская демократия на солдатских штыках пришла и в Панаму. Дипломаты и политологи до сих пор называют вторжение в суверенное государство ярким примером того, как относятся США к нормам международного права.

Формально Вашингтон ссылался на необходимость защиты находящихся в районе Панамского канала американских граждан, а также объяснял свои действия "восстановлением демократии". Однако, по словам экспертов, фактически Соединенные Штаты преследовали цель по установлению в Панаме лояльного себе режима и созданию на территории страны плацдарма для потенциального вторжения в другие латиноамериканские государства.

Сначала пытались давить санкциями. Но когда Рейгана сменил Буш-старший, перешли на радикальные меры. Разрешения у ООН, разумеется, никто не спросил.

Военную операцию по свержению власти американцы начали 20 декабря 1989 года. Авиация США нанесла удары по городам Панамы, произвела десантирование и высадку личного состава и техники. Работу телевидения и радио заблокировали. А к президентской присяге на военной базе США был приведен лояльный к американцам Гильермо Эндара.

Те события эксперты порой описывают как избиение младенца. Силы обороны Панамы едва превышали 10 тыс. человек. Против них американцы направили группировку почти в 30 тыс. И хотя гражданские ополченцы сопротивление оказали серьезное, Вашингтон заполучил очередной суверенный трофей.

И по сей день высокие кабинеты США подобные действия продолжают считать политически и морально оправданными. Операция "Правое дело" была необходима, потому что маленькая страна (внимание!) представляла угрозу национальной безопасности.





Это не все примеры зверств американцев. Бойня на Кубе - 60 тыс. человек, переворот в Никарагуа, стоивший примерно столько же. Об американских вторжениях без предупреждения можно рассказывать долго. Вот еще коротко несколько историй, близких по географии.

Военная операция США в Афганистане и "Иракская свобода"

Двигаемся дальше и переходим в XXI век. Начался он страшным терактом в Нью-Йорке, после чего США развернули военную операцию в Афганистане. Борьба с талибами и Аль-Каидой будет долгой и дорогой. Войну назовут бесконечной, а США увязнут в конфликте на 20 лет.





Дальше - больше. Спустя всего пару лет американская демократия придет на Ближний Восток.





Свой третий шаг длиной в столетие США сделали, обвинив Саддама Хуссейна, кажется, во всем. Так началась война в Ираке.

О том, как американские военные жестоко пытали заключенных в тюрьме Абу-Грейб, мы рассказывали в выпуске "Самые жесткие тюрьмы мира - как убивают свободу на Западе". А теперь давайте обратимся к статистике Ирака. Миллион погибших только за время основной кампании. А ведь после свержения режима и захвата нефтяных вышек прошло немногим более пяти лет, прежде чем оружие американцев восстало против них же - те самые племена, которых Пентагон снабжал оружием, объединились в "Исламское государство". Сколько людей погибли от их терактов, непросто подсчитать до сих пор.

"Арабская весна" 2010-2012 гг.

Заметьте, в этой программе мы даже не затрагиваем экономические потери - а они колоссальны. Все-таки цифры при таком массовом "не геноциде", по версии американцев, дело второе. Погибшие во время "Арабской весны" исчисляются миллионами.

Только в одной Сирии это 1 млн погибших, еще 5 млн вынуждены были бежать из своих домов, прямо как индейцы.





Вместо заключения

Всего в XX и XXI веках США воевали более полусотни раз. Многие войны они же и развязывали. Только вдумайтесь, это более 50 стран!

Причем, заметьте, война в Сирии идет по сей день. США до сих пор спонсируют группировки, которые устраивают теракты. Сталкиваются с последствиями Ирак, обе Кореи, Вьетнам, страны Латинской Америки. Просто посчитайте, сколько сотен миллионов жертв и сломанных судеб.

Белорусов история научила не лезть в чужую беду и горе. Да, события в Османской империи в 1915 году - страшная страница. Но кто судьи? Нация, истребившая не одно поколение тех, кто им мешал и был неугоден, ради своих амбиций и политического влияния? Выходит, что так. Нация, которая сегодня любит учить всех миролюбию и пристально следит за соблюдением прав человека где угодно, только не на своей земле.