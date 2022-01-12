Беспорядки в Казахстане: почему "мирные" протесты переросли в убийства и для чего на самом деле в страну ввели войска ОДКБ

Нападения и убийства, кровь и хаос, мародерство и захват зданий. Кто координировал события в Казахстане в январе 2022 года и сколько человек погибло во время столкновений. Об этом и не только - в новом выпуске "Понятной политики".

На неделе мир получил еще одну прививку против майдана. Казахстан наглядно показал, что бывает, если вертикаль не готова к гибридной агрессии и попыткам захвата власти. И что бывает, если власть хоть на секунду дает слабину и вступает в диалог с мятежниками. Которые прикрываются "мирным" протестом.

Казахстан горел, Казахстан содрогался, Казахстан погружался в хаос. И это происходило со страной, которая была символом спокойствия и восточной мудрости. Едва ли такое в ней мы с вами могли представить.

Первая мысль - отзеркалили. Все эти цветные пляски мы совсем недавно видели в Беларуси. Подстрекательства, телеграм-кураторы, беглые заводаторы, призывы сдаваться, блокировка дорог… Дежавю, не иначе. А вот то, что могло быть, мы увидели позже: погромы, захват зданий, мародерства, убийства и другиепоследствия кровавого мятежа.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" смотрите здесь

Сегодня погорим больше о геополитике и о том, кому выгодна дестабилизация в регионе. Но вначале небольшое отступление.

Отдельная когорта, которая зовет нас в светлое будущее, по традиции отмахнулась от горячих событий, мол, это другое. Согласны, страна немного иная. И экономика, и внутреннее устройство, и менталитет, разумеется, отличаются. Но то, как филигранно вспыхнули города, и то, как быстро приобщились к этому беглые политиканы - нужно быть только слепым или предельно глупым, дабы не видеть общие технологии, которые обкатали на многих странах, и на Беларуси в том числе.

Начало протестов в Казахстане - что этому предшествовало и при чем здесь Запад

Справедливости ради надо сказать, что Казахстан у себя внутри на "мягкую силу" Запада не особо влиял: 22 тыс. некоммерческих организаций и тот самый одиозный фонд Сороса - символ цветных потрясений в Грузии, Украине и Кыргызстане - давно и плотно работали по стране. Любители птичек, экологии и прочего планомерно прививали молодежи западное понимание мира.

Доказательства? Пожалуйста. Открываем официальный сайт USAID (государственное агентство США по "продвижению демократии во всем мире") - с 1992 года в Казахстан вложено700 млн долларов. И это только одно крупное агентство. Запрещенное, к слову, равно как и фонд Сороса (запрещен в России и Беларуси).

Сколько средств на поддержание демократии в Казахстане вложили по другим направлениям - сложно представить. Равно как и то, почему власть не обращала на такую богатую когорту пристального внимания. Да, в Украину за схожий период вложили значительно больше. Но там и результат вышел другим.

Работа для подрыва велась не один год и щедрые вложения себя оправдали. Первые сообщения о протестах появились 2 января. Причина - власти подняли цены на сжиженный газ в Казахстане в два раза.

Позже стало ясно: цены на газ - лишь повод, чтобы устроить в стране хаос: Telegram-каналы, которые в 2020 году активно продвигали "перемены" в Беларуси, начали активно "план победы" и рассылать методички - как правильно бросать гранаты, вооружаться, делать коктейли Молотова. Причем даже в соцсетях протестующим предлагали связываться по номерам, зарегистрированным в Украине и Прибалтике.





Помимо НКО среди внутренних предпосылок, приведших к погромам, выделяют и экономический фактор. Казахстан - сырьевая страна, 70 % экспорта которой составляют полезные ископаемые (нефть, газ, железо, медь и др.). При этом сырьевые монополии, как правило, принадлежат зарубежным компаниям.

Факт По данным различных источников, 75 % казахстанского нефтедобытчика "ТенгизШеврОйл" принадлежит американцам. На западе страны, как раз там, где вспыхнули протесты, располагается одно из крупнейших месторождений нефти в мире - Кашаган. Почти 80 % этого предприятия принадлежит итальянским, французским и британо-голландским гигантам.

Как ведут бизнес транснациональные корпорации, мы хорошо знаем на примерах других стран. Нужна оптимизация - людей выставляют на улицу. Платить больше налогов частник не заинтересован, вкладываться в социальную сферу - тоже.

Конечно, здесь мы видим совершенно очевидный разрыв в доходах западных корпораций, которые используют ресурсы Казахстана, в том числе топ-менеджмента этих компаний, и огромного количества казахстанских рабочих (речь идет о западном Казахстане, о районе Мангистау, о городе Жанаозен, который является центром нефтегазовой промышленности), которые эксплуатируются, но не получают необходимый доход. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Крики "Шал, кет!" (по-русски - "Старик, уходи!"), призывы к "переменам" и признанию, что "СССР был оккупантом". Все это происходило и в Беларуси в 2020 году. Мы против блицкрига выстояли, но Александр Лукашенко после неоднократно говорил: "Не расслабляйтесь, и к вам придут". Пришли. Довольно быстро.

Но для нас это урок. Еще один урок в том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы, дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Что сегодня происходит в Казахстане и евразийском регионе в целом

Ситуация в Казахстане с точки зрения геополитики проста до безобразия. Сколько бы Вашингтон не отмахивался, он очень хочет залезть в самое подбрюшье России. Нур-Султан - самое чувствительное после Минска звено в евразийской интеграции. И так же, как Беларусь, все годы независимости Казахстан являлся точкой пересечения интересов крупнейших мировых игроков.





И здесь, куда ни кинь, в случае потери стабильности - сплошные плюсы для США. Под угрозой важный логистический отрезок масштабного проекта "Пояс и Путь". О возможных потерях пока говорят осторожно, но звучит цифра в 50 млрд долларов. Да и в целом это серьезный удар по сопряжению целых блоков ЕАЭС и ШОС с Китаем, который уже давно и серьезно раздражает американский истеблишмент. Пекин реагирует вежливо. Пока.







Китай в данной ситуации действительно важный фактор. США через свои медиа, НКО и прочие инструменты подбираются все ближе и ближе к Пекину, который является крупным инвестором в Казахстане и для которого это ключевое звено Шелкового пути через центральную Азию.

Тактика управляемого хаоса - излюбленный инструмент заокеанского экспорта демократии. Шарповские методички при этом используются США исключительно в геополитических целях. Чем больше крови и потрясений - тем больше возможностей под шумок прибрать стратегические ресурсы и объекты инфраструктуры и привести к власти лояльные Западу силы. К тому же волна потрясений после Казахстана способна пойти дальше по региону, а это Кыргызстан, Узбекистан и Монголия. Эффект детонации мы уже наблюдали на арабской дуге.

Кому выгодны митинги в Казахстане

За евразийский регион взялись по полной. И не нужно быть опытным политологом, чтобы увидеть желанные цели. Во-первых, это ослабить интеграцию на постсоветском пространстве. Она все более отчетливо оформляется после распада СССР, приносит конкретные цифры и выгоды. Разумеется, новый центр силы - экономический и военный - Западу здесь не нужен. Ну, и во-вторых, ослабить саму Россию, создавая рядом очаги напряженности.

Факт У России общая граница с Казахстаном составляет более 7,5 тыс. км.

В данном случае речь идет о том, чтобы взорвать ситуацию по периметру российских границ, оторвать от нее главных союзников, создать вокруг очаги напряжения, искры от которых перекинутся и на саму Россию. Людей будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в "серую зону", создающую проблемы для России и Китая. Алексей Дзермант, политический аналитик (Беларусь)

События в Казахстане совпали с годовщиной событий на Капитолийском холме, Белый дом ее встречает в не очень хорошей форме:

И еще одно якобы совпадение: протесты в Казахстане случились перед важными переговорами Москвы и Вашингтона, в том числе о стратегической безопасности.

Дергали бикфордов шнур в ответ на российский ультиматум по безопасности. То есть за то, что может нанести максимально возможный ущерб и Евразийскому союзу, и проекту "Пояс и путь". И понятно, что это срабатывает с закладки многолетней давности.





Переговоры Москвы и Вашингтона прошли 10 января в Женеве. Стороны обсудили в том числе гарантии безопасности в Европе, диалог прошел за закрытыми дверями. Эксперты отмечают, что подобные встречи на уровне замминистров иностранных дел могут стать основой для соглашений, подобных Хельсинскому. Правда, это будет долгий путь.



В этой истории есть один важный момент: 3 января лидеры пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) выпустили совместное заявление о недопущении войны между странами, обладающими ядерным арсеналом. Казалось бы, шаг навстречу миру. Но тактика Запада всегда одна: усыпить бдительность, а потом ударить в спину.

Одним из центров протеста стал город Актау - именно тут вспыхнули первые волнения недовольных Назарбаевым и ценами на топливо. Правда, Актау еще известен как город, где добывается уран, необходимый для российских атомных станций и ядерных боеголовок.

"Собирайтесь в группы", "блокируйте дороги", Telegram-канал "Каратели Казахстана" - тут и методичка Шарпа, и белорусский опыт подъехал. Выглядит настолько одинаково, что даже страшно. Притом что первопричины якобы мирных протестов в Беларуси и Казахстане разные, и знак равенства между двумя странами ставить нельзя.





Особенно хотелось бы подчеркнуть наличие в Казахстане той же информационной платформы, что и в Беларуси, которая, ни для кого не секрет, стала основным организатором протестов в этой стране и используется в казахстанских событиях. Это создание через соцсети групп активистов, которые потом из онлайна выводятся в офлайн, это подготовка и тиражирование определенных слоганов, которые используются в каждой из этих цветных революций (естественно, слоганы свои), это опора на молодежь. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МГПУ (Россия)

Эти протесты поставили под удар и важный региональный узел по переработке и экспорту нефти. А это главный поставщик валюты в Республику Казахстан. И любой сбой стоит стране миллионы долларов. Но оппозиции это не важно, ее цель, если верить выступлению Мухтара Аблязова (беглого бизнесмена, на которого на родине заведено не одно уголовное дело), - "полное свержение режима Назарбаева". Еще один мазок в схожесть картин.

А что Евросоюз? Брюссель привычно призвал "уважать право жителей Казахстана на мирный протест".



Ввод войск ОДКБ в Казахстан

Пока Запад гримасничал, партнеры по ОДКБ решили помочь и словом, и делом.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. Тогда же президент страны попросил помощи у союзников по ОДКБ в преодолении террористической угрозы.

Факт В рамках международных норм Беларусь, Россия, Кыргызстан и Армения суммарно отправили в Казахстан 2500 миротворцев. Занимаются военные исключительно охраной важных стратегических объектов. В том числе и это помогло к 10 января восстановить конституционный порядок в стране.