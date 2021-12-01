Беженцы как товар - кто зарабатывает миллиарды на контрабанде людей, торговле их органами и защите от них же границ

Контрабанда людей, торговля органами и миллиардные обороты мафиозных сетей. Нелегальный провоз мигрантов - это стремительно растущий рынок. Кто и сколько зарабатывает на бегущих от войны и разрухи людях и о том, как работают серые схемы - в новом выпуске "Понятной политики".

Как сообщает Associated Press, в этом году все больше нелегалов рвутся в ЕС: 160 тыс. незаконных попыток за 10 месяцев - это только то, что удалось зафиксировать. Рост на 70 %. Там, где есть спрос, черный рынок всегда дает щедрое предложение. Сегодня расскажем о том, как зарабатывают на чужих мечтах. Контрабандисты, мафиозные сети, торговля органами, а также коммерческая охрана границы - кто из известных брендов делает бизнес фоне бегущих людей.

Помните знаменитые строчки Александра Твардовского "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый"? Но это написано в 1942-м и про Великую Отечественную войну. В XXI веке люди снова чувствуют опасное дыхание войны, от которой вынуждены спасаться разными способами. У них нет ничего, кроме жизни, но и ей они готовы рискнуть ради мечты о счастливой Европе.

Количество беженцев в мире неуклонно растет. И уже достигло 80 млн человек.При этом, по данным ООН, 79,5 млн человеквынуждены были покинуть свои страны из-за войн и конфликтов.

Схема 1: создание маршрутов для переправки мигрантов в Европу

Страшные кадры с тонущими в Средиземном море мигрантами в 2015 и 2016 годах сотрясали все мировые СМИ. Только представьте, за четыре года в Средиземном море утонули и пропали без вести почти 20 тыс. человек! Цифра страшная, но куда страшнее отношение к беженцам.

По данным Европола, бегущие от войны люди даже за место на самой маленькой рыбацкой лодке должны были заплатить "перевозчику" от 2000 до 6000 долларов или евро. Причем схема была построена от Северной Африки, Ближнего Востока и вплоть до европейских берегов.

"Мигранты дороже наркотиков" - такую фразу любили повторять итальянские мафиози. Сразу три семьи - "Коза ностра", "Каморра" и "Ндрангета" - стали фактическими держателями местного маршрута. Доход - миллиарды долларов в год.





Европол отмечал, что самый пик (более 90 %) мигрантов, которым удалось прибыть в Европу, пользовались услугами преступного мира. Каждый из них, естественно, заплатил. Средний оборот международного бизнеса оценивали в 6 млрд долларов. Среди участников - граждане более 100 стран.

Это очень серьезный бизнес. И в нем принимают участие, как мне кажется, в том числе и чиновники Европейского союза. Потому что невозможно, чтобы из разных стран Азии и Африки миллионы мигрантов попадали в Европу. Это работает синдикат. Василь Вакаров, политолог (Украина)

Схожие схемы создавались и через Грецию. У всех маршрутов четкая и отработанная структура. А это уже Испания, пункт пропуска на границе с Марокко. Это один из основных коридоров из Африки в Европу. Здесь за перевозку под капотом контрабандисты брали минимум 2,5 тыс. евро. Рост нелегалов заставил гражданскую гвардию закупить специальное оборудование. Машины не только осматривают, но и проверяют при помощи датчиков сердцебиения. Мафия работает креативно. Коллеги с телеканала "Россия 24" убедились лично.

Как рассказал им в интервьюначальник пресс-службы Гражданской гвардии Мелильи Хосе Луис Роман Гульен, члены мафии переоборудуют машины самым невероятным способом. Так, что сложно даже представить, что человек там может поместиться. "Нам приходилось находить людей в бензобаках, запакованных под торпеду автомобиля, а также привязанных между колес. Однажды был случай, когда таким способом провозили сразу четверых человек, - поделился он. - Это, конечно же, огромный риск, на который приходится идти мигрантам. Они не могут двигаться, часто обезвожены, ведь их путь занимает не один и не два часа".

Британский Институт зарубежного развития подсчитал, что только с 2014 по 2016 год Европа потратила на предотвращение нелегальной миграции около 17 млрд евро. За такими суммами появилось немало охотников. Об этом далее.

Схема 2: использование мигрантов для получения грантов

Мигрантов используют не только как живой товар, но и как способ выбить гранты. Организация Open Arms - одна из таких. По факту, это волонтеры. Деньги получали как некоммерческая организация. Но ведь просто помогать - скучно и не очень прибыльно. Вот "добродетели" и придумали кое-что получше.





Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял в открытую, что мигранты - выгодный бизнес. И примерно также различные компании работают и в центре Европы. Через турфирмы предлагают иракцам, сирийцам райские кущи, а на деле люди застревают в центрах для беженцев, где свои руки на них накладывает преступный мир. Причем подделываются документы, чтобы получать деньги на содержание мигранта даже если он погиб.

Торговля людьми, работорговля, незаконные перемещения людей, контрабанда людей - это бизнес, сформированный веками. И ничего в этом смысле особо не изменилось. Разве что изменились терминология, методы всей этой незаконной торговли людьми. Существуют огромные теневые схемы по доставке беженцев из Африки и из Азии в Европу через различные страны. Владимир Корнилов, российский политолог, историк, журналист

Схема 3: создание турфирм, продающих "пакеты путешественника"

Согласно данным европейской полиции, 9 из 10 мигрантов попадают в Европу через преступный мир. Ливия, Сирия, Турция, Ирак - в этих странах существуют целые подпольные турфирмы, которые продают "пакеты путешественника" с обещанием обязательной доставки в ЕС - ценник может доходить до 14 тыс. долларов на человека. Более того, контрабандисты даже не стесняются рекламировать себя в соцсетях.

Вот что разузнала New York Times о деятельности подобных фирм в иракском Курдистане.





Использование транзита через Беларусь стало весьма прибыльным бизнесом. Сами беженцы на белорусско-польской границе не раз признавались: на немецком либо английском языке им на их родине посредники предлагали те самые турпакеты через Беларусь в Европейский союз. За большие деньги, под большие гарантии. Готовы и сопроводить, и встретить по ту сторону Беларуси - там тоже ячейки созданы.







Польским правоохранителям за последнее время на своей территории удалось задержать более 300 нелегальных перевозчиков. Чуть ранее издание Bild сообщило, что немецкая полиция с начала сентября задержала 329 контрабандистов, которые перевозили беженцев из приграничной территории Польши в Германию. Среди контрабандистов 14 человек с немецкими паспортами, а также граждане Украины, Грузии и стран Балтии. В обоих случаях, вопреки фейкам, в списках нет ни одного белоруса. Как на это все реагирует Брюссель? Согласно закрытым документам, которые попали в руки изданию EUobserver, в 2022 году собираются провести более 1400 арестов контрабандистов.

Вот только складывается ощущение, что арестуют каких-нибудь поляков, украинцев, беженцев - в общем, мелких сошек в этой большой махине. Потому что реальные организаторы бизнеса уж точно сидят не в автобусе на границе, а в кабинетах с высокими потолками. Ну а там частная прибыль от общей беды никого не смущает.

Мы не содействуем нелегальной миграции ни в коей мере. Только за этот году нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлено за пределы страны, привлечены к различным видам ответственности. И органы пограничной службы сегодня работают в усиленном режиме. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Беженцев, и правда, в чем-то можно понять. Белорусское направление кажется им безопаснее. Это ведь не в лодке непредсказуемое море форсировать. Но Европа упорно обвиняет Минск в якобы рукотворном кризисе. Тогда как сама прекрасно знает, что за нелегальной переправкой стоит организованная преступность, центры которой уж точно не в транзитной Беларуси, а в точках отправления и назначения бегущих людей.





Схема 4: использование центров приема мигрантов для вербовки наркокурьеров, проституток и мелких преступников

По мнению экспертов, существует почти три сотни нелегальных пунктов работы с беженцами. В бизнесе задействованы десятки тысяч человек.



В прошлом месяце журналисты разоблачили, как подразделения греческой береговой охраны похищают беженцев, высадившихся на Эгейских островах, и бросают их прямо в море, а также засняли, как хорватские пограничники избивают мигрантов и прогоняют их через реку в Боснию и Герцеговину. Когда просители убежища пересекают центральную часть Средиземного моря, за ними следит европейская авиация, предупреждая подготовленных ЕС ливийских ополченцев, чтобы те вернули их обратно в миграционные центры, которые опять же содержатся на европейские деньги и где пытки, изнасилования и вымогательство - обычное дело. Вот что об этом пишет американский журналForeign Policy

К сожалению, пытки и изнасилования в миграционных центрах - далеко не единственные проблемы. Газета "Гардиан" провела свое расследование, и оказалось, что эти самые центры - просто выкачка денег из государственного бюджета.





Схема 5: использование мигрантов в качестве доноров органов

У этой истории есть еще одна сторона, совсем нелицеприятная. Дело в том, что беженцев такое количество, что в ЕС их не могут систематизировать. Ну, или не хотят. Официально такой статус получили несколько миллионов человек. По факту, бежавших от войны в разы больше. И некоторые приплывают в Европу по частям…

Факт Эксперты ООН оценили черный рынок продажи органов в 600 млн долларов ежегодно. А кризисы в Ливане, Сирии, Ираке и Ливии принесли "бизнесменам" до 2 млрд долларов. Как правило, люди продавали, скажем, почку за 5-7 тыс. долларов. Ровно за ту сумму, которой должно было хватить на мечту - попадание в Европейский союз.

Как утверждает газета "Известия", клиники черных трансплантологов расположены на территории Турции и Египта. Самыми частыми клиентами этих медучреждений становятся состоятельные граждане из США, стран Персидского залива, Европейского союза, Израиля и России. Из 4 млн ливанских беженцев 20 тыс. (начиная с 2012 года) продали свои почки. Но обстоятельства этих сделок весьма сомнительны. Доноры всегда там, где война, голод, волнения - в страшных событиях учет человеческим жизням не ведется. Этим и пользуются посредники, поставляющие клиникам по всему миру человеческие органы.

У самых бедных и самых незащищенных беженцев изымают органы. И они таким образом погибают. Сказать, какой процент беженцев становится жертвами этой трансплантологии (черного рынка органов) сложно. Но наверняка это не 1-2 %. Это десятки, сотни тысяч людей, которые рискуют умереть из-за такого бизнеса. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Схема 6: консультирование по вопросам безопасности границ и защиты от незаконной миграции

Только представьте масштаб индустрии. Но выгодный куш - это и сама защита границы. Пограничной и береговой охраной занимается агентство Frontex, бюджет которого с 6 млн евро в 2005 году вырос до 500 млн евро в этом. А личный состав подразделений в ближайшие годы планируют нарастить почти в 10 раз. Но даже это цветочки по сравнению с тем, как крупнейшие европейские компании зарабатывают миллиарды на миграционной теме.

По данным различных СМИ, такие компании, как Airbus, Ericsson, Siemens, Thales и другие, не просто получают от ЕС выгодные контракты, но и сами выступают консультантами и экспертами по вопросам безопасности, то есть напрямую лоббируют свои же интересы. Они выступают за укрепление, милитаризацию границ и создание частной организации по защите Европы от угроз и нелегальной миграции.

А теперь трюк со шляпой. Некоторые из этих же коммерческихгигантов поставляют оружие на Ближний восток и в Африку. Получается, что они зарабатывает и на войне, и на защите от ее последствий, то есть на беженцах. В эту же копилку идет оснащение границ, миграционных центров, создание баз данных мигрантов и камер наблюдения. Только представьте, насколько этот бизнес повязан друг с другом.

Схема 7: перенос контроля границы в третьи страны

Еще один вид предпринимательства - перенос контроля границы в третьи страны, когда ЕС вкладывает деньги в "стены" в странах - источниках беженцев.

По утверждению РИА Новости,Испания вложила 168 млн евро в Сенегал и Мавританию, чтобы предотвратить потоки мигрантов на Канары. А после миллиардов, которые платятся Турции за контроль над мигрантами, все остальные страны тоже захотели свой кусок пирога в этом бизнесе. Перенос исполнения контрактов и распределение по ним денег становятся еще менее прозрачным. На деньги ЕС страны - получатели европейских инвестиций в Африке должны закупить оборудование и технику для контроля границы и мигрантов. Возникает резонный вопрос: у каких компаний африканцы будут покупать все необходимое, чтобы в ЕС были довольны?