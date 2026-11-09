Краткий пересказ от ИИ

Вызовы и угрозы безопасности для стран СНГ и возможные совместные меры реагирования обсуждали 9 ноября в Москве. В столице России прошла 14-я встреча секретарей совбезов СНГ.

Почему Запад и Европа хотят сегодня превратить постсоветские страны в "серую зону"? И что скрывают спекуляции о мнимых угрозах, которые якобы идут со стороны восточных границ Союзного государства?

Содружеству Независимых Государств - 35 лет. За эти годы организация зарекомендовала себя как авторитетный и влиятельный игрок на международной арене. Но сегодня, когда мировая геополитика меняется прямо на глазах, а страны Европы и Запада находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе, именно страны СНГ все чаще сталкиваются с новыми вызовами и угрозами их безопасности.

Как отметили участники встречи, независимая политика, а также экономическое и военное сотрудничество стран СНГ многих не устраивает. Поэтому Евросоюз и Запад все чаще практикуют так называемые грязные приемы. Это жесткие односторонние санкции, информационная война с использованием дипфейков, сгенерированных ИИ, всевозможные провокации и даже прямое военное давление. Неслучайно в своем выступлении Александр Вольфович обратил внимание, что наши оппоненты сегодня открыто спекулируют на мнимой военной угрозе с Востока. Беларусь обвиняют в незаконной миграции, запуске дронов и воздушных шаров, а также повреждении критической инфраструктуры. Но все происходит с точностью наоборот. И именно Беларусь все чаще ощущает на себе угрозы собственной безопасности.

Угроза безопасности Союзного государства

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мы как никто другой видим, какие группировки создаются вокруг Республики Беларусь, мы видим, как военная авиация ежесуточно отслеживает, что происходит на территории нашей страны, на территории западных регионов РФ. Видим большое количество учений, большое вложение финансовых средств в закупку современных образцов военной техники западного производства прежде всего. Конечно, это создает большие риски для безопасности наших стран, РФ в том числе".

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России:

"Если говорить о блоке НАТО, за последние 10 лет военный бюджет НАТО увеличился почти в 2 раза (с 900 млрд до триллиона 800) и продолжает расти. Средний рост 10-12 % каждый год. Это гигантская цифра. Скажем, Германия. 10 лет назад военный бюджет 32 млрд, сегодня почти 125. Все это идет под большим транспарантом угрозы со стороны России".

Европа в экономическом и политическом кризисе

Такие обвинения в сторону нашего союзника все чаще используют для того, чтобы оправдать давление на Беларусь. Санкции, закрытие границ и накачивание оружием Польши и стран Балтии - на все это нужны большие деньги, которые идут из бюджета Евросоюза. Поэтому, с одной стороны, это превратилось в бизнес по получению дополнительных средств, а с другой - хороший способ отвести внимание от собственных проблем. Беспорядки во Франции, Германии, Польше явно говорят о том, что Европа находится в глубоком экономическом и политическом кризисе.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

"Предпосылки к данным событиям сложились задолго до этого. Прежде всего это санкции против России, безудержная помощь Украине, абсолютно бессмысленная в глазах европейского обывателя, и игнорирование социальных требований населения. Все это привело к крайней турбулентности, которая как пожар распространилась по всем европейским странам без исключения".

Ответы на угрозы безопасности СНГ

Сегодня чтобы отстаивать независимость СНГ и отвечать на угрозы общей безопасности, страны Содружества должны объединиться и вместе построить надежную систему коллективной защиты. Объединить аналитику и практику, обмениваться опытом, проводить совместные учения и сотрудничать по линии СНГ - ШОС - ОДКБ.

Хартия многообразия и многополярности

Построить надежную архитектуру безопасности Большой Евразии поможет Хартия многообразия и многополярности. Разработчиками документа являются Беларусь и Россия. На прошлой неделе Хартию обсуждали участники Международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске. Итоговый текст Хартии планируют принять на саммите лидеров стран Евразии до конца 2027 года.