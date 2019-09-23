Безопасность в регионе обсудят спикеры парламентов стран Евразии

В Казахстане сегодня стартует четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии. Во Дворце Независимости в Нур-Султане соберутся представители 59 стран и 13 международных и межпарламентских организаций. Среди них и председатель нижней палаты белорусского парламента. В первый день Владимир Андрейченко проведет двусторонние встречи с коллегами из Молдовы и Казахстана. Тема форума - "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". На повестке - безопасность в регионе. Для нас это мероприятие - еще и площадка для продвижения белорусских миротворческих инициатив.



Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось три года назад в Москве, последующие заседания принимали Сеул и Анталья.