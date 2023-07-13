Биобезопасность и суверенитет стран - на заседании в Минске обсудили участники Координационного совета ОДКБ

Мы видим намерения западных стран использовать технологические результаты, результаты науки, к сожалению, не во благо человека и не во благо человечества. Материалы, которые были обнаружены российскими военными на территории Украины в тех лабораториях, которые финансировались и содержались на средства министерств обороны западных стран, еще раз показывают нам, насколько актуальна эта тема.

Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санврач России