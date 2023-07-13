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Биобезопасность и суверенитет стран - на заседании в Минске обсудили участники Координационного совета ОДКБ

Второе заседание Координационного совета стран - участниц ОДКБ по вопросам биобезопасности состоялось в Минске. Из-за сложной геополитической ситуации тема занимает одно из центральных мест в международной повестке. Со стороны Запада помимо биологического оружия используются разные методы: например, попытки госпереворотов, о чем говорят последние события в Беларуси и Казахстане. Приоритетное внимание обусловлено фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности Соединенных Штатов в различных регионах мира. В том числе - на постсоветском пространстве. Специальная военная операция вскрыла новые факты военно-биологической деятельности Пентагона и других ведомств США в Украине.

Мы видим намерения западных стран использовать технологические результаты, результаты науки, к сожалению, не во благо человека и не во благо человечества. Материалы, которые были обнаружены российскими военными на территории Украины в тех лабораториях, которые финансировались и содержались на средства министерств обороны западных стран, еще раз показывают нам, насколько актуальна эта тема.
Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санврач России
Чума, сибирская язва, лихорадка Эбола, Зика и ряд других инфекций - есть определенные периоды, когда единичные случаи мы регистрируем, но это опять же завозные инфекции, и они локализуются иликвидируются в оперативном порядке.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Беларуси

Также на заседании обсудили реализацию инициативы Президента Казахстана о создании Международного агентства по биобезопасности, подотчетного Совбезу ООН. Функционирование новой структуры - это совместное реагирование на биоугрозы и укрепление режима Конвенции о биооружии, совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты.

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