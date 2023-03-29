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БИСИ и Агентство стратегических инициатив подписали меморандум о сотрудничестве
С целью укрепить взаимодействие Белорусский институт стратегических исследований и российское Агентство стратегических инициатив подписали меморандум о сотрудничестве. Речь об углублении связей сразу в нескольких сферах: улучшение инвестиционного климата в Союзном государстве, развитие IT-рынка, а также улучшение качества жизни жителей Беларуси и России через социальные программы.
Спектр и у БИСИ, и у АСИ очень широк: и социальная деятельности, и молодежь, и развитие науки, и развитие технологий и беспилотной авиации, IT-спектр. Главное, что мы смотрим в будущее, главное, что нас интересует то, как будут развиваться наши страны, насколько хорошо будет жить нашему обществу, нашей молодежи, и насколько мы будем заботиться друг о друге.
Мы хотим узнать о программах, о приоритетах в социальной сфере Республики Беларусь, на какие проекты вы делаете ставки, какие решения сегодня реализуются, потому что нам сегодня это тоже очень интересно. Мы знаем, что система здравоохранения на очень высоком уровне в республике,и нас интересует, как это закреплено на уровне законодательства.
Отметим, Агентство стратегических инициатив - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента России. Особое внимание уделяет мониторингу российских регионов, а также поддерживает талантливую молодежь, стартапы и средний бизнес. В ближайшее время агентство рассчитывает расширить свою работу и в Беларуси.
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