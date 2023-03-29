БИСИ и Агентство стратегических инициатив подписали меморандум о сотрудничестве

Спектр и у БИСИ, и у АСИ очень широк: и социальная деятельности, и молодежь, и развитие науки, и развитие технологий и беспилотной авиации, IT-спектр. Главное, что мы смотрим в будущее, главное, что нас интересует то, как будут развиваться наши страны, насколько хорошо будет жить нашему обществу, нашей молодежи, и насколько мы будем заботиться друг о друге.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований