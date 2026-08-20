Больше чем партнеры: как Беларусь и Мьянма укрепляют взаимный потенциал

Краткий пересказ от ИИ

Диверсификация международных отношений едва ли не основной политический тренд многополярного мира. Беларусь и Мьянма уделяют этому процессу особое значение и видят друг в друге опору при выходе на региональные рынки. Наши отношения строятся на доверии и взаимной выгоде.

Основная задача лидеров двух стран - улучшение качества жизни граждан. И на это направлены все двусторонние соглашения.

В 2028 году Беларусь и Мьянма подведут первые итоги сотрудничества

План совместных действий - дорожная карта Беларуси и Мьянмы - определяет кооперацию усилий во всех сферах сотрудничества до 2028 года. Это время, когда нужно будет подвести итоги и сверить часы.

Впереди еще несколько лет, но они должны пройти в интенсивном режиме. Это тот случай, когда расстояние между странами используется как деловое преимущество. Чем дальше страна, тем больше направлений для сотрудничества. Различия в культуре, промышленности и образовании позволяют дополнять друг друга.

Не дублировать, а именно закрывать свободные ниши и формировать устойчивые контакты - на этом делается особый акцент.

Задел для развития есть. Лидеры Беларуси и Мьянмы возвели прочный дипломатический мост, по которому открыто двустороннее движение для частных и государственных инициатив. Александр Лукашенко подчеркивает: опираемся на развитие национальных интересов и исключаем деструктивные формы кооперации, усиливаем и укрепляем взаимный потенциал во имя будущего двух народов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (02.07.2026): "Мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого регионе. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов".

Сотрудничество Минска и Нейпьидо в области образования и технологий

Человекоцентричность двусторонних отношений - это синергия образования, технологий и производства. Беларусь обладает сильной инженерной школой, этот опыт востребован у наших партнеров. Это направление планируется развивать активнее.

На данный момент в Беларуси обучается 51 студент из Мьянмы. Полученные знания и навыки помогут молодым людям внести свой вклад в развитие экономики их родной страны. Минск и Нейпьидо также проявляют взаимный интерес к обмену технологиями. И работа в этом направлении свидетельствует об открытости даже в самых чувствительных сферах для любого государства.

Беларусь и Мьянма готовы создавать совместные производства

Беларусь и Мьянма развивают сотрудничество, переходя от простой торговли к организации совместных сборочных производств, трансферу технологий и промышленной кооперации в различных сферах.

Загрузить рынок партнера востребованными товарами - стратегия, которая уходит в прошлое. Сегодня каждый заинтересован в формировании добавочной стоимости на своей территории. Это честный подход, который подразумевает разделение рисков и доходов.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы приходим с проектами взаимного развития. Мы имеем репутацию честных партнеров, достойных, тех, которые действительно нацелены на то, чтобы не просто реализовать нашу продукцию на экспорт, но вместе развиваться, создавать совместное производство, трансфертировать технологии. И в Нейпьидо именно в таком качестве воспринимают Республику Беларусь. На сегодня Республика Беларусь наряду с Китайской Народной Республикой, с Российской Федерацией является одним из основных партнеров Мьянмы на международной арене, и мы намерены и дальше всесторонне углублять взаимодействие с этим государством".

Отношения без виз

Беларусь - Мьянма - это еще и востребованное туристическое направление. Для удобства граждан двух стран открыта возможность безвизового посещения. Социальная коммуникация и ознакомление с культурой формируют устойчивые связи и способствуют дальнейшему развитию отношений.