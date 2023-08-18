3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Большое интервью с Дианой Панченко - Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине
Можно ли было избежать войны в Украине? Возможность мирных переговоров: реально ли прямо сейчас остановить кровопролитие? Президент Беларуси дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко. Разговор длился около двух часов и по большей части касался Украины. Не было никаких запретных тем и вопросов. В ходе беседы прозвучали новые подробности и детали, которые ранее не фигурировали в медиа. Александр Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине и ее будущем, если не будут предприняты шаги к мирному урегулированию конфликта.
Россия, личные взаимоотношения с Путиным, извлеченные уроки после ситуации с ЧВК "Вагнер" и в каком случае Беларусь могла бы применить ядерное оружие. Александру Лукашенко также был адресован вопрос, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах в Беларуси.
Этот разговор стоит увидеть! Сейчас это третья строчка в трендах. Интервью Александра Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс. Его активно обсуждают в медиапространстве. Полное интервью доступно наYouTube-канале Агентства теленовостей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября