Большое интервью с Дианой Панченко - Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине

Можно ли было избежать войны в Украине? Возможность мирных переговоров: реально ли прямо сейчас остановить кровопролитие? Президент Беларуси дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко. Разговор длился около двух часов и по большей части касался Украины. Не было никаких запретных тем и вопросов. В ходе беседы прозвучали новые подробности и детали, которые ранее не фигурировали в медиа. Александр Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине и ее будущем, если не будут предприняты шаги к мирному урегулированию конфликта.