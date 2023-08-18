ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Большое интервью с Дианой Панченко - Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине

Можно ли было избежать войны в Украине? Возможность мирных переговоров: реально ли прямо сейчас остановить кровопролитие? Президент Беларуси дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко. Разговор длился около двух часов и по большей части касался Украины. Не было никаких запретных тем и вопросов. В ходе беседы прозвучали новые подробности и детали, которые ранее не фигурировали в медиа. Александр Лукашенко дал полный расклад о реальном положении дел в Украине и ее будущем, если не будут предприняты шаги к мирному урегулированию конфликта.

Россия, личные взаимоотношения с Путиным, извлеченные уроки после ситуации с ЧВК "Вагнер" и в каком случае Беларусь могла бы применить ядерное оружие. Александру Лукашенко также был адресован вопрос, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах в Беларуси.

Этот разговор стоит увидеть! Сейчас это третья строчка в трендах. Интервью Александра Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс. Его активно обсуждают в медиапространстве. Полное интервью доступно наYouTube-канале Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все