Большое совещание с правительством: уборочная кампания, ситуация на границе, санкции, пандемия

Ситуация на границе, адекватный ответ на санкционные угрозы, завершение уборочной кампании и противостояние пандемии. Самые горячие и актуальные темы сегодня затронул Президент в разговоре с правительством. Ничего второстепенного нет. Для медицинской сферы и аграриев важный акцент звучал просто - не расслабляться. И в сельском хозяйстве, и в ситуации с коронавирусом - позитивные тенденции. Во-первых, собран хороший урожай. Во-вторых, наметился спад заболеваемостью COVID. Серьезное внимание сейчас приковано к мигрантам на границе - бесчеловечная позиция польских властей просто возмущает. Поручение Президента - позаботиться о застрявших на пути к лучшей жизни, речь прежде всего о детях и беременных. И отдельно было сказано нашим людям в погонах - быть начеку! Беспокоит и активность НАТО у наших рубежей, и попытки перебросить оружие на границу беженцам. Не ослабевает санкционное давление на Беларусь. Здесь позиция однозначна: если придется, ответим адекватно. Подробные сюжеты на все эти темы готовят наши корреспонденты, а начнем с материала Натальи Бреус о том, что было сказано на высшем уровне.

Изначально правительственный пул готовился обсуждать во Дворце Независимости рабочие вопросы, которое касаются бизнеса, предприятий, ведущего вуза. Однако Александр Лукашенко сходу глобализирует встречу - горячих тем хватает. От мигрантов до пандемии. Но пойдем по порядку.

В духе нашего Президента начать с вполне земных вопросов. Политикой сыт не будешь. В стране собран хороший урожай, кое-где разве что капля осталась по кукурузе и свекле.

"Цены на сахар, как и в целом на продовольствие, очень приличные

, - заметил Александр Лукашенко, - и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств".

"Мы получим около 4 миллионов тонн сахарной свеклы. Обеспечим полностью внутренний рынок сахаром, это примерно 350 тысяч тонн. И примерно столько же пойдет на экспорт", -

сказал глава государства. В общей сложности по всем культурам в стране в этом году собрано порядка 9 млн тонн зерна.

"Это неплохой урожай по этому году. Достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебом, хлебобулочными изделиями, а также кормами поголовье скота, которое у нас есть и которое мы планируем иметь в будущем году"

, - заявил Президент.

А. Лукашенко поставил задачи перед аграрным сектором

Т.е. хватит и себе, и на экспорт. А желающих закупиться в мире, где 45 миллионов жителей банально голодают, будет полно. Однако важно здесь без злоупотреблений - неконтролируемый вывоз продукции будет пресекаться. Кажется, аграриям можно выдохнуть. Как и профильному министру, который дважды в день информирует Президента. Но передышка разве что на секунду. Еще предстоит вспахать землю на зиму. Здесь встряска регионов Президентом была как нельзя вовремя - поднажали. Это только кажется, мелочь, но чем качественнее осенью подготовят землю, тем легче будет весной. Уже сегодня понятно, что раскачиваться в 2022 году выйдет себе дороже.

Кстати, в свое время надежными площадками для апгрейда машин были местные сельхозтехники. Уже не в первый раз напоминает Александр Лукашенко о том, как важно чтобы они работали в районах - подспорье руководителям и помощь людям. Возрождение агросервисов станет экзаменом для губернаторов. Не меньший спрос за мелиорацию. Лет 10-15 назад взялись с энергией, но постепенно спустили на тормозах. Пора приступать к работе фронтом.

Стратегическая задача, в том числе на перспективу, - мелиорация.

Было вполне ожидаемо, что Президент выскажется на тему того, что происходит на границе. Не первый день новости о перипетиях мигрантов у польской колючей проволоки будоражат медиа и людей.

Беженцы с Ближнего Востока идут в Германию, куда их позвала фрау Меркель. Но польский кордон ставит крест на надежде мигрантов на лучшую жизнь.

"Вы видите, что происходит на государственной границе и вокруг нее. Скажу прямо: не такая это большая проблема, как ее сейчас раздули в СМИ. Но я СМИ не осуждаю. Потому что это носит сильный предупредительный характер. Сейчас обратили внимание на Беларусь. Но таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Вот сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, литовской и латышской границах. И уже внимание начинают уделять и белорусско-украинской границе. Она также беспокоит и меня. Наверное, и Россию.

Поэтому не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в СМИ, чтобы предупредить на будущее, - добавил глава государства. - Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там, на Западе, к которой нас постоянно толкали".

Александр Лукашенко поставил перед правительством ряд задач. Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он сказал:

"Поручите в правительстве, я думаю, и Минобразования, и вице-премьер соответствующий по социалке, надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверно, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят: "Мы останемся здесь!". Но как здесь?! Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть".

Президент в этой связи также обратился к председателю Совета Республики Наталье Кочановой:

"Вы как-то подключились с женщинами. Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили. Ну а беременные женщины… Придет срок рожать, конечно, в больницу будем вывозить и обслуживать дальше".

Т.е. пока польские власти готовят водометы для женщин и детей, белорусский Президент думает о том, как им помочь. Невозможно спокойно смотреть, как из-за бесчеловечной позиции соседей люди в центре Европы спят на земле и радуются глотку воды. На горизонте маячит гуманитарная катастрофа.

Александр Лукашенко также поручил подвезти мигрантам сухих дров.

"Надо привезти им туда и сложить. Никуда не денешься. Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили уйти оттуда", - отметил глава государства. Президент рассказал, что на сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию. "Но не получилось. Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот этим 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги",надо подвезти им дрова".

Детей мигрантов в Беларуси разместят в оздоровительном лагере

В правительстве посмотрят, где при необходимости можно разместить детей мигрантов. Как вариант - в одном из оздоровительных лагерей.

"Система образования, несомненно, готова выполнить поручение главы государства относительно поддержки в первую очередь детей, которые находятся в сложных условиях. В ближайшее время мы подберем какую-то базу, возможно, это будет детский оздоровительный лагерь, где созданы все условия для размещения детей,

- сказал

министр образования Беларуси Игорь Карпенко

. -

Нужны также педагоги, воспитатели, которых мы подберем. И предложим беженцам возможность, чтобы дети по крайней мере находились не на границе, в этих полевых условиях, а в более приемлемых условиях",

- добавил он. Такая возможность будет предоставлена также матерям этих детей и беременным женщинам.

Ситуация на границе

Несмотря на вопиющую пограничную жестокость соседей, как воды в рот набрали правозащитники, толком не слышно Брюсселя. Поручение нашему МИДу звучит просто - "колоколить" на весь мир о том, что происходит у польской границы. Люди должны знать, что творится у стен ЕС. Отдельно сказано нашим военным и органам безопасности - быть начеку!

О попытках переброски оружия и боеприпасов беженцам на границу

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт".

Президент поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши

Эксперты не первый день твердят о том, что под марку мигрантского кризиса польские власти, во-первых, пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем, а во-вторых, заодно и продвинуть свои интересы в Евросоюзе. Мол, какая угроза с Востока. Соседи без всяких предупреждений подтягивают к границам "леопарды" - танки против беззащитных беженцев, детей и женщин. Поручение Лукашенко военным - мониторить ситуацию.

"Это делается. Но тем не менее, надо Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать"

, - заявил белорусский лидер.

"Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы. Министерство обороны России подключились. Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами",

- заявил глава государства.

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят"

, - сказал Александр Лукашенко. "Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию".

А. Лукашенко назвал страшным нарушением стрельбу польских силовиков в сторону Беларуси

Именно так - контролировать. Ведь эта граница. Александр Лукашенко сам служил на рубежах, как никто понимает ответственность: одно неловкое движение, одна провокация может привести к большой беде.

"За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел, - сказал глава государства. - Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу

.

Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение"

, - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отметил, что в этом контексте уже не ведет речь о какой-то морали:

"Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки".

Беларусь готова жестко ответить на новые пакеты санкций

Увы, не прекращается оголтелый шантаж Минска санкциями. Прикрываясь борьбой за права человека и демократию, Запад хочет просто подорвать экономику страны. Да, вот так и выглядит конкуренция в нынешнем мире. Правительство не первый месяц заточено на то, чтобы нивелировать последствия, чтобы ограничения по минимуму рикошетили по людям и предприятиям. И если придется - ответим адекватно.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте, меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем",

- подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства также заметил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад".

Еще одна болевая точка наших дней. Четвертая волна пандемии, кажется, пошла на спад. Медики не спешат сильно радоваться вслух, однако отмечают снижение заболеваемости коронавирусом. Потихоньку жизнь больниц возвращается в привычное доковидное русло. Но, скажет Президент, это не повод расслабляться.

Пандемия съела немало средств. В том смысле, что лечение людей стоит денег плюс лекарства, кислород, защитные средства. Поэтому Президент напоминает, что важно быть рачительными - разумно подходить к тратам. К концу года сумма, потраченная на помощь пациентам в пандемию, будет под 2 миллиарда долларов. Но что делать - спасали людей.

"2 миллиарда долларов на пандемию буквально за 2 с лишним года. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же денег не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат: Pfizer! Pfizer! А никто не спросил, за сколько нам флакончик этого Pfizer предлагают. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию. У нас своя вакцина вполовину дешевле. То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже чем Pfizer,

- заявил Александр Лукашенко. При этом глава государства подчеркнул: выбор препарата при вакцинировании уже приобрел политический окрас.

"Уже началась война вакцин. Это же огромные деньги, поэтому каждый хочет втюхать свою. И наши беглые закричали: Pfizer! Pfizer! На старте стоящие, готовые колесить по Европе. Туда же со "Спутником" не пускают, не признают. Нужен Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать".







Правительство внесло на утверждение проект указа о реформировании предпринимательской деятельности

Траты на медицину - приличная статья расходов казны. Поэтому так важен вклад каждого. Об этом подумалось, когда началось обсуждение проекта указа, с которым правительство пришло к Президенту. Предлагается повысить степень участия малого предпринимательства в финансировании госрасходов.

"В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан",

- добавил Президент.

"Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. Надо определить так, чтобы они могли платить посильный налог. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить"

.

Проект указа еще будет доработан. Пока без конкретных сроков - упор на качество документа.

"Основные принципы - это создание равных конкурентных условий для всех участвующих в бизнесе и справедливость в уплате налогов. Правительство и ключевые министерства еще раз вернутся к этому проекту указа. Мы должны его еще раз внимательно проревизировать

, - отметил

министр экономики Беларуси Александр Червяков

. -

Есть вопросы, связанные с подоходным налогом, уплатой в Фонд социальной защиты и так далее. Социальные обязательства должны выполняться".



О господдержке предприятий в период пандемии

На совещание вынесли вопрос о господдержке "Амкодора". Но сказанное Президентом по этому поводу касается не только отдельно взятого предприятия. Актуально и для госов, и для частников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ОАО "Амкодор" сможет рассчитывать на поддержку государства

Предприятию подставят плечо. Это поможет преодолеть трудности. Тем более что работает "Амкодор" с неплохой динамикой, с прибылью.

Президентом даны очень четкие поручения оказывать поддержку в рамках тех документов, которые приняты.

Выделен кредит в пределах Br100 млн Беларусбанком. Также техника "Амкодор" в очень большом количестве поставляется в рамках программы для лесного хозяйства",

- сказал

министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик

. Он отметил, что ОАО "Амкодор" реализует большую инвестиционную программу, привлечены значительные ресурсы. Компания в том числе попала под западные санкции, но это подтолкнуло к работе по импортозамещению, за короткий период времени созданы опытные образцы ряда агрегатов и узлов.

Предложение правительства: построить новый высокотехнологичный корпус для БГУ

Почему отнеслись с пониманием? Живем не одним днем, нужно думать о коллективе, который трудится на заводе, о перспективе. Кстати, с идеей на перспективу пришел и Минобразования. Правительство предложило построить новый корпус в БГУ. От Президента резонные вопросы.

"Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу

, - сказал Президент. -

Можем ли мы в это трудное, непростое время обойтись без этого корпуса? Вот этот прежде всего вопрос. Неужели завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? А может быть, мы что-то в Минске найдем для функционирования этого факультета? Т.е. надо разобраться: если сегодня можно потерпеть - надо потерпеть, если есть лишние деньги - пожалуйста, я не против, за два года будет стоять этот корпус. Т.е. надо четко определиться, по-хозяйски. И ведомственных подходов здесь быть не должно".

