Большой разговор во Дворце Независимости о национальных интересах - Президент Беларуси провел совещание с руководством Совмина

Тема защиты белорусской экономики и актуальные вопросы по ее развитию звучали сегодня на совещании во Дворце Независимости. Александр Лукашенко собрал на обстоятельный разговор руководство Совета Министров и губернаторов. Беларусь работает в условиях необоснованного санкционного давления, и на законодательном уровне государство продолжает предпринимать защитные меры, отражая эти вызовы.

Беларусь в первую очередь действует в соответствии с национальными интересами: защищаетсвое государство и своих людей.

На рассмотрение Президента вынесен ряд проектов указов. Одни из них касаются новаций в сфере оценочной деятельности (есть предложения на этот счет и в таможенной сфере). Новшества, а точнее исключения, коснутся и иностранных собственников, которые захотят продать имущество в Беларуси.Позиция главы государства в этом вопросе предельно конкретная: бренды и компании, которые хотят работать в нашей стране, должны в полной мере соблюдать наше законодательство. В противном случае соответствующие меры будут приниматься молниеносно. Это касается и противодействия выводу капитала.

Впрочем, это далеко не все вопросы в повестке совещания. Илона Красутская рассказала подробности.

Мы помним все эти истории, когда после запуска санкций некоторые иностранные компании и бренды выступили с громкими заявлениями: мол, уходим из Беларуси. Но "с вещами на выход" не получилось.

"Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос - мы разберемся сами. И, как показывает тот же "Макдональдс", мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда, - заметил Александр Лукашенко.- Главное наши люди, особенно молодежь, они не все понимают, главное - это безопасность. Еда должна быть полезной".

Везде муссировали кейс "Макдональдса". Якобы, всё, уходит - и замены нет. В этом даже уверяли Президента. Хотя в той же России локальный фастфуд и до санкций работал под своими брендами. В Беларуси решение пришлось принимать главе государства. Так что в особенности любители перехватить бургер и картошку фри "на драйве" знают, кому сказать спасибо.

А. Лукашенко поручил создать в Беларуси альтернативу "Макдональдсу"

"Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать - работайте, не хотите - уходите. "Но это же "Макдональдс"… "Разве кто-то сможет потом работать так, как "Макдональдс" в Беларуси" - главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: "Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем", - напомнил глава государства о возникшем на начальном этапе проблемном вопросе.



Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что Беларусь по всему миру продает высококачественные продукты питания - и молочные, и мясные, и многое другое. "Картошка - ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь - в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем", - рассказал Президент.



Заниматься и держать этот вопрос на контроле было поручено пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, а от правительства - первому вице-премьеру Николаю Снопкову. "Волевым образом была поставлена двум действующим лицам (задача. - Прим. ред.). Просто под руку попались. Идите и сделайте", - сказал глава государства.





Александр Лукашенко рассказал, что и сам в итоге был погружен в вопрос, хотя ни разу не был в "Макдональдсе": "Пришлось окунуться, изучить эту систему. Ничего не пробуя и так далее".



В итоге в двадцати пяти ресторанах уже бывшего "Макдональдса" сейчас организована работа, и продукция пользуется спросом у населения. "На сегодняшний день поток людей нарастает, как мне доложил Снопков. Люди с удовольствием едят то, что там готовят. Мы начали готовить то, что "Макдональдс" всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая - из нашей картошки. "Макдональдс" не всегда покупал для этого белорусскую картошку. Возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда - сделали, - констатировал белорусский лидер. - Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?"

"А хотели продать: "Мы не умеем, мы не можем, ах-ох…" Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла, - уверен глава государства. - Ушли - до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок. И сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет - отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь".

"Импортозамещение в питании людей - это самое главное. Питание людей - это здоровье. Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее - это мы умеем закручивать и производить", - подчеркнул Президент.

Иностранные акционеры или собственники не имеют права без разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество в Беларуси

Сегодня ни один иностранный акционер или собственник не имеет права без разрешения правительства и взноса в бюджетраспродавать имущество в Беларуси. Таким образом государство защищает себя и свой народ, чтобы люди не потеряли рабочие места, а страна не стала площадкой для наживы. На законодательном уровне поставлен заслон. Речь, например, о президентском указе №615 об оценочной деятельности в Беларуси. И есть необходимость внести в него некоторые новшества.

"В настоящее время в Беларуси работают сотни организаций, имеющих право проводить оценку различных материальных ценностей. Здесь, как и в иных сферах экономики, должны работать исключительно высокопрофессиональные эксперты, которые могут оказать качественные услуги. Что называется, с хорошей репутацией, которым государство и люди могут доверять проведение оценки. Только объективно проведенная оценка позволяет принимать верные управленческие решения. Тем более когда это касается рыночной стоимости государственного (считай, народного) имущества или будущих доходов бюджета", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент об оценочной деятельности: главное требование к новациям - прозрачность и контролируемость

За примерами далеко ходить не нужно: зарубежные собственники порой не прочь занизить стоимость оборудования. А вот в случае страховки на автомобиль цифры наоборот идут в гору.

Факт До 1 апреля в Беларуси проверят все компании, которые занимаются оценочной деятельностью

Президент поручил посмотреть на ситуацию шире. Проверят и сами организации, которые занимаются оценочной деятельностью. Определен и конкретный дедлайн - до 1 апреля.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловскийпояснил, что в рамках таможенных процедур применяется оценка в отношении товаров, которые находятся под таможенным контролем. Данной деятельностью занимаются профессиональные оценщики. Например, это касается транспортных средств при ввозе их из-за границы. "Особенно если имеются какие-то повреждения. Чтобы оценить такие повреждения, как раз и используются оценщики. Как показывает практика работы таможенных органов, не всегда и не все оценщики, которые имеют лицензии, полномочия, качественно оказывают эти услуги", - констатировал глава таможенного ведомства.

Владимир Орловский подчеркнул, что неправильная оценка может повлиять в конечном счете на уплату таможенных платежей в бюджет страны, и упущений в этой работе быть не должно. Поэтому в результате обсуждения глава государства поручил в кратчайшие сроки разработать критерии и определить организации, которые наиболее компетентны и будут оказывать услуги по оценке в рамках таможенного дела.

А. Лукашенко о системных мерах по защите экономики в условиях санкционного давления

"Правительство предлагает проявлять больше гибкости (не знаю, сколько тут еще можно нагибаться) в вопросах продажи имущества иностранцами и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то, в каких-то моментах возможно", - предложил глава государства.

Президент в отношении тех, кто хочет громко хлопнуть дверью, категоричен. Это дело принципа. Важно исключить любые лазейки, которые могут нанести ущерб экономике и интересам государства.

Какие исключения предложило правительство для иностранных собственников

Так что же предложило правительство для тех инвесторов, которые хотят прекратить свою деятельность в Беларуси?! Как говорят в Совете Министров, понадобилась "донастройка". Исключения все-таки будут.

Как пояснил министр экономики Юрий Чеботарь, если сейчас компания синостранным капиталом(из недружественного государства) захочет уйти с рынка, продав свой актив Беларуси, то ей необходимо будет заплатить пошлину в размере не менее 25 % и затем получить разрешение правительства.

В определенных механизмах требуется донастройка, считает он: "Это в системе работы банковской, лизинговой, строительной. Например, есть строительные компании, которые строят квартиры для того, чтобы удовлетворить спрос населения. Надо посмотреть на эти исключения и, соответственно, это позволит населению приобретать квартиру по той стоимости, по которой застройщик их сегодня предоставляет на рынке, с неуплатой этих 25 %".

Противодействие выводу капитала

В противодействии выводу капитала Президент предельно четко разделяет ответственность. Это работа уровня правительства и губернаторов. Нужен индивидуальный подход.

Бывают и случаи, когда нужно вывести оборудование из страны, чтобы, например, починить. И это другая история. В общем, у кого какие намерения или, как говорится, кто чем дышит, - на местах виднее.

Президент о том, какой должна быть реакция на прецеденты по выводу средств инвесторами

"Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий: преференции, льготы, инфраструктуру, естественно, компетенции. Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления", - сказал Александр Лукашенко.

Тем не менее представители государственного контроля докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны и даже о целенаправленном выводе прибыли за пределы Беларуси. "Есть компании - наши, не наши. Получили прибыль, деньги какие-то и вывели за пределы Беларуси, разместили на счетах. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции", - сказал Президент.

Корректировка таможенного законодательства

Хорошие новости ждут бизнес и людей в плане таможенных новшеств. Они реально помогут сэкономить время и деньги.

Ряд документов субъекты хозяйствования в таможню вообще не будут предоставлять. Мы эти сведения будем получать от взаимодействия с другими государствами органами, с банками и так далее. Ряд документов, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, будет предоставляться только в электронном. Кроме того по отдельным направлениям сокращаются сроки административных таможенных процедур. Второй блок касается непосредственно простых граждан. Например, обычный человек, который пересекает границу, сможет предоставлять не бумажную декларацию, заполнять ее в пункте пропуска, а электронную декларацию, причем предварительно - до въезда на границу. Это и время сократит, и затраты. Причем такая электронная декларация будет бесплатно подаваться, то есть без оплаты за передачу электронную. Если человек переселяется к нам в Беларусь и возит свою машину легковую, которая у него в собственности (сейчас норма, что такая машина должна быть собственности 2 года у лица), в проекте заложено сокращение до шести месяцев. Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Президент: В процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства

Отдельные новации коснутся таможенного законодательства и в рамках Союзного государства. Об этом говорили давно, работа плановая, как и предполагает одна из программ. Это никак не ущемляет ничьи национальные интересы. Но для наших оппонентов любая союзническая тема становится поводом для спекуляций. Один из последних фейков: в таможенном регулировании нашли чуть ли не угрозу потери суверенитета.

Президент: На суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы!

Александр Лукашенко напомнил, что когда принималось решение об унификации законодательства двух стран, в том числе в таможенной сфере, звучали предложения "чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет". "Мы категорически от этого отказались и договорилисьна Высшем госсовете (Союзного государства. - Прим. ред.) в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - сказал Александр Лукашенко.



Президент отметил, что отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться. "Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - обратил внимание он.

А что касается отдельных высказываний, в том числе в средствах массовой информации, о том, что Беларусь якобы утрачивает свою самостоятельность, Президент заявил об их абсолютной безосновательности. "Всякие там вякания и писания (я только что обзор прочитал, что "все, Беларусь теряет суверенитет")… Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - констатировал Александр Лукашенко.

Президенту предложили оказать господдержку двум стройорганизациям

Обсуждали сегодня даже работу отдельных стройорганизаций в Брестской и Гродненской областях. Вопрос вынесли на уровень Президента с просьбой поддержать материально. И у Александра Лукашенко на этот счет было много встречных вопросов.

Президент: У строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать

"Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос, - пояснил глава государства. - А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало?"



Александр Лукашенко напомнил про известное выражение о том, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. "Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку", - сказал он.



Президент подчеркнул, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать, есть значительное число объектов не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. "Не хочешь в Беларуси, в соседней России выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Чего вы пришли в бюджет просить деньги?" - сказал глава государства.





Кто и как руководил организациями? И не повторится ли "просьба о помощи"? Глава государства поручил ужесточить параметры помощи. Отсрочка стройтрестам максимум на 5 лет. Все под ответственность министра.

Министр об условиях господдержки двух стройорганизаций

Посмотрели и проследили, каким образом можно помочь предприятиям, как они могут достичь возможности самостоятельно успешно функционировать. Глава государства потребовал, чтобы и сами предприятия работали над восстановлением своей платежеспособности, над увеличением объемов подрядных работ. Наверное, это для них это первое условие - они должны продемонстрировать желание жить и успешно работать. Поэтому мы по результатам обсуждения скорректируем наши предложения, которые были изложены в проекте указа, ужесточим сроки по рассрочкам, которые планируется предоставлять, и, безусловно, повысим планку тех результатов, которые мы от них ожидаем. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси

Президент о создании российско-белорусского спутника: должна быть максимальная экономическая отдача

Говорили сегодня и о новом белорусско-российском спутнике. Беларусь - космическая держава. В новостях нас упоминают часто. Особенно сейчас, когда представительница нашей страны собирается на орбиту. В 2012 году мы запустили свой спутник, и он по-прежнему в работе. Оптика, аппаратура для дистанционного зондирования Земли - вместе с союзником мы разрабатываем новые технологии. Сделано было много, в том числе на высшем уровне, чтобы достичь главной цели - подняться на более прогрессивный уровень.

"Лишних трат быть не должно. От создания этого космического аппарата должна быть максимальная экономическая отдача", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание, что сам процесс создания аппарата не представляет особых сложностей, это можно выполнить, образно говоря, взяв российскую платформу и установив на нее белорусское оборудование. "Это не вопрос. Вопрос только в том, насколько это нам надо, какая от этого будет экономическая отдача и кто будет платить", - пояснил белорусский лидер.



"Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции и белорусской, и российской стороны. А в будущем принесет еще большую отдачу нам и нашим партнерам", - добавил глава государства.

Президенту нужна конкретика: кому продадим информацию и сколько сможем заработать! Да, это имидж, престиж наших компетенций, но и в то же время мы не можем тратить деньги ради неоправданных экспериментов.

При создании нового спутника максимально задействуют отечественные предприятия

Глава государства поддержал. Спутник необходим стране. Целому ряду министерств было дано поручение еще более детально посчитать затраты, окупаемость и эффективность. Создание спутника рассчитано до 2028 года. Будет участвовать примерно восемь наших предприятий. Раньше это не предполагалось, поэтому мы еще проработаем вопрос. Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

Защита национальных интересов (равно людей) и новые правовые решения - эта непрерывная работа. Ни одно совещание у Президента в последнее время не обходится без законодательных новаций и качественных ориентиров. Будь то частник, руководитель госпредприятия или вертикаль власти, важно правильно расставлять приоритеты и рассчитывать в первую очередь на себя. Нет права на ошибку - мы живем и работаем в новых сложных реалиях. Но даже совершая их, важно уметь брать за это ответственность.