Большое сражение за ресурсы - где может начаться Третья мировая война

Как происходит борьба за Арктику и почему самый холодный регион рискует стать горячей точкой планеты? Где может начаться Третья мировая война? Кто наращивает военную мощь? Почему США пугают новым театром конфликта? И какие богатства хранит у себя полярная кладовая? На эти и многие другие вопросы ответим в очередном выпуске "Понятной политики".

С каждым годом в мире разворачивается все более жесткая борьба за ресурсы - технологические, интеллектуальные и, разумеется, природные. Не только сохранить и возродить свои недра, но и освоить новые - вот что беспокоит глобальный мир. Сегодня расскажем про Арктику, ведь битве за Север предрекают едва ли не начало Третьей мировой войны.

Именно там, за полярным кругом, сегодня наращивают военную мощь и не прекращают споры о том, кому принадлежат богатства северной кладовой. Кто на них претендует, почему не обходится без вездесущей Америки и почему самый холодный регион рискует стать самой горячей точкой планеты, расскажем прямо сейчас.

Природные ресурсы

Для начала представим масштабы. Арктика - это северная полярная область Земли. Ее площадь примерно 21 млн кв. км. Она включает в себя окраины Евразии и Северной Америки, а также почти весь Северный Ледовитый океан. Разделяется это пространство по весьма сложным схемам международного права. Тот случай, когда территориальные претензии неизбежны. На богатства Арктики жестко претендуют пять государств - так называемый арктический клуб, - воюющие между собой пока на поле дипломатии.

Еще в 1920 году Арктику разделили на пять частей прибрежные государства - СССР, Норвегия, Дания, США и Канада. СССР достался самый большой сектор. Со временем эти договоренности были пересмотрены. И сегодня на статус приарктических государств претендуют также Исландия, Швеция и Финляндия, хотя они и не имеют с Арктикой океанических границ.

Государства имеют исключительное право на разведку и использование недр в пределах только 200 миль от своего побережья. Эта территория называется исключительной экономической зоной. Остальное не принадлежит ни одной из стран. Вы скажете, да и бог с ней, с этой вечной мерзлотой. Не торопитесь с выводами.

Территория за Полярным кругом занимает всего около 6 % поверхности Земли. Однако под толщей льда огромное количество неизведанных ископаемых, потребность в которых в ближайшие годы будет лишь нарастать. На долю Арктики приходится примерно 13 % мировых неразведанных запасов нефти и около 30 % запасов природного газа.При этом большая часть ресурсов находится на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь чуть более 15 % - на сухопутной территории арктических государств в пределах Северного полярного круга.

За шельф долго и упорно борются разные страны. Спорная территория - хребет Ломоносова. В его недрах почти 5 млрд т углеводорода. Кому он принадлежит, пытаются выяснить до сих пор.

В России считают, что это продолжение Евразии. В Дании же отмечают, что это затопленная часть Гренландии, а значит, им и принадлежит. За право разрабатывать хребет Россия борется более 20 лет. Заявки в ООН подавали несколько раз. Но их отклоняли с формулировкой "недостаточно геологической информации".

Помимо углеводородов северная земля это целая россыпь таблицы Менделеева. Медь, никель, золото, алмазы, уран, уголь, вольфрам - ключевые ресурсы там присутствуют в очень большом количестве. Не удивительно, что на такой лакомый кусок есть много желающих.

Пять государств, которые имеют прямой выход к Арктике, продолжают активные исследования за Полярным кругом. Ведь та страна, которая сможет доказать, что подводные шлейфы идут именно от ее берегов, сможет получить доступ не только к той самой исключительной экономической зоне в 200 миль, но и к иным территориям.

Торговые пути

Борьбу за стратегическое превосходство на вершине мира подхлестнули и изменения климата. В Арктике они происходят в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Из-за потепления ледники тают, доступ упрощается, открываются новые торговые пути. Современным экспортерам, которые крупными партиями перевозят товары из Азии на Запад, это дает новые серьезные возможности. Экономическую ценность региона понимает и Вашингтон, посвящая ему целую стратегию.

Северный морской путь называют еще одним богатством Арктики.Судоходная магистраль проходит вдоль северных берегов России и соединяет порты Европы и Азии. Например, из Роттердама в Шанхай Северный путь короче Южного на 4,5 тыс. км, а время в пути сокращается почти на две недели.

Прогнозы указывают на то, что уже к 2040 году Северный Ледовитый океан в летнее время будет полностью освобождаться ото льда. В настоящее время создаются два новых судоходных маршрута: Северный морской путь, идущий вдоль арктического побережья России, и Северо-Западный проход, который пролегает через северные канадские острова. Благодаря этим путям расстояние между Европой и Азией сократится на 40 %. А поскольку 90 % мировой торговли осуществляется морем, даже небольшое увеличение в использовании этих путей окажет существенное воздействие на мировую экономику.

Да, пока эти маршруты покрыты льдом девять месяцев в году. Но они короче, а значит, намного дешевле. И количество судов в Арктике увеличивается. Интерес проявляет Китай, который планирует активнее пользоваться Северным морским путем для доставки грузов в Европу.

Разговоры об альтернативных путях доставки грузов зазвучали с новой силой в том числе после недавнего инцидента в Суэцком канале, когда севшее на мель судно почти на неделю перекрыло ключевую транспортную артерию, связывающую Азию с Европой.

Там, где есть глобальные перспективы, есть и те, кому большие возможности не очень понравятся. Принцип мировой геополитики сработал и здесь. Эксперты говорят о том, что новые маршруты вызовут новую напряженность в отношениях между крупными игроками, которые стремятся их контролировать. США в своей манере уже вставили ложку дегтя и раскритиковали претензии Канады и России на эти морские пути, назвав их "незаконными" и "нелегитимными".













Милитаризация и борьба за господство

США и здесь работают по учебнику. Чтобы с кем-то конфликтовать, сперва нужно подготовить общественное мнение. И вот уже все чаще в прессе и на ТВ звучат нарративы о необходимости серьезного противостояния именно в Арктике.





Это уже CNN разбирает ситуацию в северном регионе. Как видим, метод американцев един - что для Ближнего Востока, что для северного полюса, что для Беларуси. Российская база под названием "Трилистник" в Арктике и правда есть, как и китайский "Снежный дракон". Всего в землях вечной мерзлоты 15 таких соединений. И сегодня Северный полюс похож на настольную игру, где каждый километр усеян флагами той или иной страны. И оружием...

И вот уже в США на самом высоком уровне видят угрозу Севера. Госсекретарь Блинкин заявил, что в Арктике может возникнуть "новый театр конфликта". Хотя, скорее, этот театр сейчас внутри США. Постоянные беспорядки и жертвы, супержесткие законы, которые приходится принимать. Например, во Флориде теперь водителям разрешено сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. А предприниматели получили право стрелять по демонстрантам при малейшем подозрении на мародерство. Но геополитика - это святое.





Россия выпады относительно Севера парировала, заявив, что продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике. И пока тает лед, в регионе становится все больше военных.

Отмечается наращивание военного присутствия и активности в регионе как арктических, так и неарктических стран - членов НАТО. В результате в Арктике действительно нарастает конфликтный потенциал. По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах. К участию в них все чаще привлекаются вооруженные силы неарктических стран - членов НАТО, а также не входящих в Североатлантический альянс государств.

ВМС США сообщают, что за последний год Пентагон провел в Арктике два десятка учений и операций самого разного рода и намерен делать это и далее. Вот только амбиции Соединенных Штатов не всегда сопоставимы с ресурсами. Своих ледоколов у США всего несколько, Трамп когда-то даже собирался арендовать, а сами маневры иногда перерастают в конфузы. Прошлой весной военные учения НАТО в Баренцевом море провалились из-за холода - корабли просто замерзали, а оборудование выходило из строя. Китайские СМИ тогда изрядно иронизировали, отметив, что эсминцы США превратились в эскимо.









Арктика - это еще и место непосредственной границы США и России. Расстояние между Чукоткой и Аляской менее 90 км, а между пограничными островами и вовсе 4 км. В российской части Арктики в ближайшее время появятся еще два военных городка. Американские бомбардировщики B-1 на постоянной основе разведывают земли.

Отдельно остановимся на Китае. Ведь Пекин со свойственным ему спокойствием поступил крайне элегантно - вложился в самый большой в мире остров Гренландию. Он, напомним, принадлежит Дании, а она в свою очередь является тем самым приарктическим государством. Дальновидно не только с данной позиции. Дело в том, что на острове самые большие залежи металлов. Причем тех, которые используются в производстве полупроводников.

Полупроводники используются при создании различных плат и микросхем, из которых и состоит подавляющее большинство современной техники. Скажем, компьютеры или мобильные телефоны без полупроводников просто не могут существовать. А из-за пандемии коронавируса в мире крайне большой недостаток этого материала.

Теперь понятно, почему Трамп, будучи президентом, пытался купить Гренландию за $600 млн в год. Очевидно, выгода была бы больше. Китайцы же инвестируют, строят инфраструктуру, а в обмен получают доступ к залежам острова площадью в 2 млн кв. км.

В общем, впереди еще много интересного. Накал арктической гонки будет лишь нарастать. Ведь большая политика - она политика и в Африке, и на Северном полюсе. Арктика, как и любая территория на планете, проходит через призму экономической и финансовой выгоды. От этого появляются и новые военные базы, и полигоны для испытаний на севере. Хочется верить, что от вполне корыстных целей может получиться и польза для всего человечества. Ну а глобальные сражения на мировой карте - еще один прекрасный наглядный повод любить и защищать свою землю. И ценить то, что имеем.