Большой разговор по итогам сочинского переговорного марафона состоялся на неделе в Минске

Экономическая интеграция - от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и солидарный ответ на санкции и политическое давление. Одной из главных тем недели стало совещание на высшем уровне, которое подводит пусть промежуточный, но итог 9-часовых двухдневных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.



Большой разговор по итогам сочинского переговорного марафона состоялся в Минске во вторник, но уже к этому дню появились и реальные плоды диалога. Вдвое выросло число авиарейсов в Москву. На питерском форуме Владимир Путин осадил сверхэмоциональных журналистов фактурой об инциденте со ссылкой на Александра Лукашенко и мировую практику.



Правительство просчитало максимальный объем вреда от западных санкций и заверило: они будут полностью компенсированы за счет стран-агрессоров. Меры - от протекционизма (защита своего) до технологического замещения (переход на российские и азиатские технологии вместо евросоюзовских). По качеству они как минимум не хуже, зато без политического подтекста и санкционной подлости.



Плюс в пятницу со слов российского посла в Беларуси Евгения Лукьянова стало известно, что согласована еще одна союзная интеграционная программа. Правда, неизвестно - по газу или по налогам. Но в любом случае новая модель интеграции обещает добавить к союзному ВВП от 4 до 6%, по оценкам экономистов. Одно это перекрывает весь возможный ущерб от давления с Запада.



Подробности из первых уст узнаем у политического обозревателя АТН. Он был на совещании, задал нетривиальный вопрос Президенту, а вчера подготовил эксклюзив с Романом Головченко. Кто не видел - обратите внимание на проект "Вопрос номер один".



Самое главное в сухом остатке от переговоров в Сочи, что из интервью премьера не вошло в проект и кто "сломал" традиционный формат совещания на уровне Президента вопросами от журналистов - рассказывает политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Не "сломал", а подправил в пользу журналистов сам глава государства. Это правда, что прежде на совещаниях такого уровня реплики и вопросы от прессы до основных докладов не предусматривались. Да и традиции выкрикивать что-то, как у американских коллег, у нас нет. Но с первых же минут Президент задал новый формат открытого диалога. Звучало это примерно так: фейков и слухов вокруг Сочи так много, что будет логично дать журналистам слово сразу после вступительной речи Президента.



За такую открытость мы благодарны и свой шанс не упустили. И ваш покорный слуга, и коллега с ОНТ спросили, пожалуй, о самом интригующем: можно ли считать санкции попыткой рейдерского захвата в том числе транзитной трубы, и как и когда белорусы смогут полететь в Крым.

А теперь отмотаем немного назад и послушаем, что на самом деле обсуждалось в Сочи. Во-первых, инсинуации фейк-ньюс. В кейсе Президента, который так заинтриговал российских и зарубежных коллег, была аналитика от белорусских спецслужб. Причем практику обмена такими данными на высшем уровне несколько лет назад ввел Президент России. В этот раз обмен данными просто попал в кадр.



Второе разоблачение - дело о самолете Ryanair и Протасевиче. Оказалось, что вопросы к персонажу есть не только у белорусского правосудия (на них он в основном уже ответил, в том числе в нашумевшем интервью Марату Маркову). Вопросы могут задать и следователи из Донбасса. Там господин Протасевич обвиняется в неонацизме, геноциде мирного населения, организации сафари на живых людей через батальон "Азов". А это, согласитесь, совсем другая мера вины.





Про соглашение о поддержке Белавиа

Александр Лукашенко действительно попросил коллегу максимально загрузить нашу компанию рейсами по России - от Москвы до Краснодарского края. И, как видим, слово в Кремле держат. Уже открыты дополнительные маршруты. Также сняты все вопросы по поставкам сырой нефти на белорусские НПЗ и почти решена острая тема с компенсацией за налоговый маневр (это когда пошлины на нефть в России заменили налогом на ее добычу, что ударило по белорусской и союзной нефтехимии).



В ответ Беларусь пошла на соглашения по полностью прозрачным налогам, таможне и логистике в рамках Союзного государства, аккредитации большего числа лабораторий по тестированию на COVID и согласию в деле обороны союзных границ.



Вопрос номер один к правительству и премьер-министру лично: готова ли Беларусь к санкционному противостоянию, и есть ли силы отстоять свои национальные интересы? Исчерпывающие ответы в эксклюзивном интервью дал Роман Головченко, обязательно посмотрите проект. Но мы приберегли одну часть специально для "Главного эфира". Это подробности о тех самых интеграционных картах с Россией, которые так нервно обсуждают на Западе и в нашей, мягко говоря, "прозападной прессе". Самое сенсационное там - согласованная промышленная политика. К этому в союзной интеграции шли все последние 20 лет.