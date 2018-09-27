Большой саммит глав государств СНГ. В Таджикистан с рабочим визитом прибыл Президент Беларуси

Главные информационные каналы в предвкушении основного политического события недели. Завтра в Душанбе откроется большой саммит глав государств СНГ. В Таджикистан с рабочим визитом сегодня прибыл Президент Беларуси. Лидеры стран рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Накануне встречи президентов сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Здесь обсудили вопросы, охватывающие основные направления сотрудничества в организации. Некоторые документы завтра внесут на рассмотрение глав государств. За рамками саммита запланированы также двусторонние мероприятия Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей. Все подробности - у Ольги Макей.

Таджикистан - самое маленькое государство в Средней Азии. Для сравнения: по площади даже меньше Беларуси. Но 93% территории занимают горы. Красивая природа и гостеприимный народ с каждым годом привлекают сюда все больше путешественников. Например, среди лучших городов СНГ для осеннего отдыха Душанбе входит в топ-10. Кстати, Минск в этом рейтинге эксперты ставят на первое место.

Сентябрь для Таджикистана - время сбора урожая фруктов. Вот, например, гранаты уже созрели. Тем временем в полях готовятся собирать белое золото. Хлопок - богатство для Таджикистана. Чтобы вырастить эту культуру, нужны особые климатические условия. Это в среднеазиатской республике есть, чего не скажешь о технике. Парк тракторов изношен. И здесь на помощь пришли белорусы. Вот такие трехколесные машины как раз для хлопковых полей. Это предприятие в Гиссаре в мае открыли президенты, а к этому моменту здесь уже запустили вторую производственную линию.

Инженеры МТЗ в Гиссаре проводят обучение персонала. Это предприятие - не просто завод, а промышленный центр: здесь готовят кадры, собирают технику и тестируют ее на опытных полях. Создали на территории и шоу-рум, где представлено все, что может пригодиться: от белорусских шин и моторов до специальных горных косилок и энергонасыщенных тракторов. Например, этот, как его называют, тропический трактор - специально для Афганистана. Выходить с техникой совместного производства на соседние рынки было поручением президентов двух стран.

Как раз во время предыдущего визита Александр Лукашенко пообещает: обязательно посетит Таджикистан в сентябре, чтобы проверить, как выполняются договоренности. Забегая вперед, скажем: обсуждение двусторонних вопросов с Эмомали Рахмоном в президентском графике запланировано. Основная же цель визита – участие в саммите СНГ. В Душанбе он стартует завтра.

Беларусь в Содружестве никогда не была статистом, о многом говорит и то, что исполком СНГ расположен именно в белорусской столице. На каждый саммит официальный Минск приезжает не с пустыми руками, а с пакетом инициатив. Например, на прошлом, в Сочи, Глава государства напомнил коллегам, раз уж СНГ называют «элитным клубом», статус нужно подкреплять реальными действиями. Заодно проанализировать эффективность многочисленных структур при Содружестве и активнее подключаться к работе парламентариям.

Какие инициативы прозвучат на этот раз, узнаем завтра. А сегодня встречу лидеров предваряет внешнеполитическая сверка часов. Проработать повестку переговоров глав государств собрались министры иностранных дел СНГ.

В глаза бросаются флаги, среди которых и украинский. Хотя никто из представителей официального Киева в Душанбе так и не приехал. Главы внешнеполитических ведомств обсуждают и взаимодействие внутри СНГ, и шире - актуальные международные темы. Два года назад президенты приняли важное решение по адаптации СНГ к современным реалиям. Почти все сделано, но сейчас, по мнению официального Минска, одна из ключевых тем - работа над концепцией дальнейшего развития СНГ. Министр иностранных дел Беларуси предлагает консолидировать усилия, чтобы в итоге экономическое сотрудничество в СНГ получило новый импульс. Актуальными для стран Содружества остаются и вопросы безопасности.

Кстати, в октябре именно в Минске будут обсуждать вопросы глобальной безопасности. Белорусская столица станет местом проведения масштабной антитеррористической конференции ОБСЕ, в которой примут участие представители 40 государств. В конце октября - встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, ее посветят отношениям по линии Восток-Запад.

Силовой блок вопросов и в завтрашней повестке встречи глав государств СНГ. К подписанию готовят сразу два важных документа: впервые сроком на 5 лет появится межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью, еще одно соглашение усилит борьбу с преступлениями в сфере IT.

"Из наиболее принципиального, что будут 28 сентября рассматривать главы государств, - вопросы безопасности. Заседание проводится в Таджикистане - стране, которая больше других непосредственно сталкивается с угрозой и международного терроризма, и религиозного экстремизма. Потому что граница с Афганистаном - одна из немногих границ в СНГ, которая технически не оборудована. Это просто река, переход которой по колено в воде совершенно не представляет проблем".