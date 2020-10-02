Большой спектр вопросов сегодня в телефонном разговоре обсудили президенты Беларуси и России

В поле зрения лидеров был целый ряд международных проблем. В том числе обстановка в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России.

Также главы государств обменялись подробной информацией о том, что происходит внутри стран. Значительное внимание во время разговора было уделено вопросу, связанному с распространением COVID-19. Высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией. Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного между нашими странами.

Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство - 2020".

Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России. Президенты в очередной раз подчеркнули: в двусторонних отношениях важны прямые контакты на уровне руководителей регионов и предприятий.