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Большой спектр вопросов сегодня в телефонном разговоре обсудили президенты Беларуси и России
В поле зрения лидеров был целый ряд международных проблем. В том числе обстановка в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России.
Также главы государств обменялись подробной информацией о том, что происходит внутри стран. Значительное внимание во время разговора было уделено вопросу, связанному с распространением COVID-19. Высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией. Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного между нашими странами.
Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство - 2020".
Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России. Президенты в очередной раз подчеркнули: в двусторонних отношениях важны прямые контакты на уровне руководителей регионов и предприятий.
Лидерами было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.
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