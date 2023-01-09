Боррель назвал НЕ Европу джунглями и предлагал умереть за демократию - фейлы на политической сцене

Это заявление для меня очень наглядно показывает, как на самом деле элита Европы, может даже США, думает об остальном мире. Это было достаточно откровенное заявление, думаю, Боррель действительно так считает. Интересно, что западные СМИ вообще не взяли эту цитату, вообще это не обсуждали, хотя это открытый расизм.

Томас Репер, немецкий журналист