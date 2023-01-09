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Боррель назвал НЕ Европу джунглями и предлагал умереть за демократию - фейлы на политической сцене
Мистер противоречие, аристократ и житель башни из слоновой кости – это еще самые приличные слова, которым журналисты оценили высказывания Жозепа Борреля. Один из топовых еврочиновников, видимо, поймал образы колониального прошлого Старого Света. Назвал европейцев привилегированными людьми. И не только.
Застыли в шоке даже ближайшие союзники. По итогу дипломат достал арсенал отмазок на уровне школьника: "перевели не так", "поняли не то", ну, и фирменное - "вырвали из контекста".
Это заявление для меня очень наглядно показывает, как на самом деле элита Европы, может даже США, думает об остальном мире. Это было достаточно откровенное заявление, думаю, Боррель действительно так считает. Интересно, что западные СМИ вообще не взяли эту цитату, вообще это не обсуждали, хотя это открытый расизм.
Впрочем, осенью Жозеп опять вляпался в скандал. Боррель предложил европейцам "умереть за демократию". Именно такое решение дипломат предложил европейцам в ответ на жалобы о дорогой коммуналке. Предложение пожить в холоде, зато в свободе оценили не многие. Впрочем, свободы тоже нет. Если сильно разогреешь квартиру - больше 18 градусов - жди гостей в фуражках.
И получается, что Жозеп не терпел, но европейцам велел.
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