ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Брест и китайский Далянь заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве

Делегация китайской провинции Ляонин посетила Брестскую область. Между регионам действует договор о побратимских и дружеских отношениях. Сотрудничество планируют развивать в сельском хозяйстве, промышленности, медицине, образовании, спорте, культуре и туризме.

В частности, во время встречи Брест и Далянь заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве, также меморандум связал Брестскую центральную городскую больницу и Ляонинский университет традиционной китайской медицины.

Мы посетили Брестскую центральную городскую больницу, центр "Тонус" и санаторий "Белая Вежа" и увидели, что в каждом из этих учреждений установлено передовое оборудование и аппаратура, созданы хорошие условия для пациентов. А еще увидели,что там применяется китайское иглоукалывание и массаж. Нам интересно взаимодействие и совместная работа по обмену опытом.
Лу Сяодун, секретарь парткома Ляонинского университета традиционной китайской медицины

Также в Брестском академическом театре драмы китайские партнеры презентовали выставку нематериального культурного наследия провинции Ляонин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все