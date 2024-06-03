Брест и китайский Далянь заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве

Мы посетили Брестскую центральную городскую больницу, центр "Тонус" и санаторий "Белая Вежа" и увидели, что в каждом из этих учреждений установлено передовое оборудование и аппаратура, созданы хорошие условия для пациентов. А еще увидели,что там применяется китайское иглоукалывание и массаж. Нам интересно взаимодействие и совместная работа по обмену опытом.

Лу Сяодун, секретарь парткома Ляонинского университета традиционной китайской медицины