Брестский-Западный избирательный округ - самый большой в стране

На его территории проживает 71 тысяча избирателей. Участок номер 24 находится в самом центре Бреста - в исторической части города. В нынешней кампании борьба здесь идет между двумя кандидатами.



Проголосовать досрочно можно на всех участках с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. На каждом участке есть телефон, по которому избиратели могут задать интересующие вопросы. Напомним, основной день голосования парламентских выборов - 17 ноября.



