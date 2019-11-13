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Брестский-Западный избирательный округ - самый большой в стране
На его территории проживает 71 тысяча избирателей. Участок номер 24 находится в самом центре Бреста - в исторической части города. В нынешней кампании борьба здесь идет между двумя кандидатами.
Проголосовать досрочно можно на всех участках с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. На каждом участке есть телефон, по которому избиратели могут задать интересующие вопросы. Напомним, основной день голосования парламентских выборов - 17 ноября.
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