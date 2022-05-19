Будут у нас и свои мерседесы - Лукашенко о совместной работе с Россией по импортозамещению

Беларусь и Россия в условиях санкционного давления намерены усилить работу по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщает БелТА.

Вопросом номер один для экономик двух стран Президент назвал импортозамещение. "Мы очень серьезно разговаривали с Президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств", - сказал белорусский лидер.

По его словам, промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию, но в отдельных отраслях требуется улучшить качество, чтобы оно было на мировом уровне. На это, безусловно, понадобится некоторое время. "Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были", - заметил на этот счет Александр Лукашенко.

Продолжая тему импортозамещения, Президент обратил внимание, что недавно Россия заявила о намерении выпускать лады, москвичи. "А что плохого? Это уже не те москвичи советские, естественно. Но, может быть, еще и не мерседесы. Придет время - будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо", - сказал глава государства. Тем более что отечественные специалисты уже получили опыт работы с крупными зарубежными компаниями, переняли у них ряд компетенций.

Вместе с тем Беларусь сейчас не столкнулась с такими сложностями, как Россия, от ухода с рынка западных производителей автомобилей. "В Беларуси мы, слава богу, иностранцев не звали к себе. А если и звали, то только небольшой пакет акций (продавали им. - Прим. БелТА), а контроль был за нами. Поэтому я даже не замечаю такого разговора, что у нас кто-то ушел и мы ахнули. У нас этого нет. Мы делали ставку на свое. Не торопились все и вся приватизировать", - пояснил Президент. Он убежден, что эффективность работы государственных компаний для страны и народа гораздо выше, чем у частных: "Какой бы ни был частник, а он все равно смотрит в свой карман".