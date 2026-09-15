Бюджет и налоговая политика, экономические инициативы - что рассмотрят депутаты на осенней сессии

Краткий пересказ от ИИ

15 сентября парламент Беларуси открывает очередную законодательную сессию, и уже к первому заседанию подготовлен солидный пакет документов. Например, в повестке Палаты представителей сегодня сразу 6 пунктов. Но диалог куда шире и касается планов на весь предстоящий сезон.

Открытие сессии происходит в канун важного государственного праздника - Дня народного единства. По сложившейся традиции в фойе Овального зала организовали выставку, рассказывающую о белорусской истории, истории белорусского парламентаризма. Знакомились с ней не только депутаты, но и высшие должностные лица, которые по Конституции должны присутствовать на открытии сессии. Перед ними выступил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, он обозначил приоритеты на ближайшую сессию.

Главный посыл для депутатов - нет не своих тем. Если где-то нужны новеллы, нужно что-то совершенствовать в любой сфере жизни и экономики, это нужно предлагать. Но делать это нужно оптимально, потому что любые непродуманные новеллы, как сказал Игорь Сергеенко, в обществе явно не будут восприняты с позитивом. Если есть где-то устоявшаяся схема, которая работает без нареканий, ничего менять не нужно. В общем, никакого радикализма, как отметил спикер Палаты представителей.

Если брать конкретные документы, то можно вспомнить уже озвученный ранее бюджетно-налоговый пакет документов на текущий год.

Нужен оптимальный подход, нужно взвесить государственные льготы, которые есть, и социальные гарантии от государства. Учесть интересы всех - государства, общества, бизнеса и предприятий. Также в центре внимания интересы человека труда: Трудовой кодекс, изменение в законодательство об охране труда (акцент опять же на профилактику). Сегодня также говорят о том, как белорусы бережно относятся к своей земле, именно поэтому открытие сессии связано сразу с четырьмя законопроектами, касающимися сельского хозяйства, земельного законодательства, АПК: это мелиорация, ветеринарная деятельность, прослеживаемость животных и аквакультура.

Почему назрели эти самые инновации и что поменяется в жизни общества? Об этом перед началом заседания рассказал председатель Постоянной комиссии по аграрной политике, член Совета Палаты представителей Иван Маркевич.

Он отметил, что эти вопросы весьма актуальны и необходимы не только для аграрного комплекса, а в целом для страны: и для внутренней политики, и для решения ряда вопросов, возникающих сегодня в плане торговли и экспорта белорусской продукции. "Важные вопросы, которые сегодня будем рассматривать, - законопроект о ветеринарии, о мелиорации, об идентификации и прослеживаемости животных и аквакультура. Каждый закон своеобразен, он носит какие-то определенные изменения", - прокомментировал Иван Маркевич.

Также в сегодняшней повестке сразу две международные ратификации: с Российской Федерацией об обмене данными и с Республикой Того о безвизе для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Международная дипломатия, международная деятельность - это один из приоритетов для Палаты представителей. Например, в ближайшее воскресенье, 20 сентября, наши депутаты станут наблюдателями при проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации.

Ожидается, что предстоящая сессия будет насыщенной.