3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
C. Рачков: Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ
Укрепление ОДКБ и ее структур в свете последних событий в Нагорном Карабахе и Кыргызстане является важным направлением работы и белорусских парламентариев.
"Наша сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ", - заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Совета Республики Сергей Рачков.
В режиме онлайн прошло заседание Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ, где в том числе рассматривались механизмы вмешательства во внутренние дела и России, и Беларуси, а также других стран, входящих в состав ОДКБ.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов