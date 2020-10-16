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C. Рачков: Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ

Укрепление ОДКБ и ее структур в свете последних событий в Нагорном Карабахе и Кыргызстане является важным направлением работы и белорусских парламентариев.
"Наша сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ", - заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Совета Республики Сергей Рачков.
В режиме онлайн прошло заседание Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ, где в том числе рассматривались механизмы вмешательства во внутренние дела и России, и Беларуси, а также других стран, входящих в состав ОДКБ.

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