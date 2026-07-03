Че за?.. Дрон ВСУ второй раз за две недели атаковал белорусский автобус в Брянской области

2 июля украинский беспилотник атаковал белорусский автобус недалеко от границы с Беларусью в Брянской области. В результате у автобуса повреждены передняя дверь и боковые стекла. Пострадали два водителя и один пассажир. Их доставили в Гомельскую областную больницу, где после осмотра отпустили.

И это уже вторая атака на белорусских граждан за последние две недели.

Ранее, 17 июня, дрон ВСУ ударил по автобусу, который следовал из Беларуси в Геленджик. В том рейсе находились 44 человека, из них 28 - дети из футбольной команды. В результате атаки погибла беременная женщина.

Но для чего все это Киеву? Чего ждать дальше и ответит ли на провокации Беларусь? Авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов вместе с политическим аналитиком из Латвии Соломоном Бернштейном разобрали ситуацию "по косточкам" и вот к каким выводам пришли.

Хронология и характер атак

Первая атака произошла 17 июня. Вторая - спустя ровно две недели. По оценкам, второй дрон был маломощным и, судя по характеру повреждений, не нес серьезной боевой части со шрапнелью или флешеттами.

Важно, что удары наносятся именно по белорусским автобусам, а не российским. Это уже не случайность, а устойчивая линия поведения. И если первую атаку украинская сторона пыталась как-то комментировать и оправдывать, то после второй такой необходимости уже не возникает - факт теракта против мирных белорусских граждан стал очевиден.

Как прокололись беглые

Отдельное внимание хочется обратить на то, как тему с обстрелом ВСУ белорусского автобуса "отработали" оппозиционные медиа. После публикации кадров поврежденного автобуса некоторые ресурсы попытались минимизировать значимость события и исказить контекст (в частности, утверждалось, что повреждений "не видно").

Один из таки ресурсов написал: "Аўтобус, атакаваны на тэрыторыі Расіі, вяртаецца ў Беларусь. Але вонкава пашкоджанняў на ім не відаць".

И тут же получил ответ.

После этого публикация была удалена. Вероятно, им западные хозяева еще не успели скинуть методичку, и они начали делать что-то от себя. И сели в лужу.

Почему атаки происходят именно сейчас

Такие удары ВСУ - это на самом деле осознанная технология. Две недели между атаками нужны были для анализа реакции информационного поля и своей целевой аудитории. После того как был изучен фидбэк от своего электорального ядра, киевским режимом была проведена вторая, уже менее мощная атака. Для чего? Очевидно, чтобы втянуть Беларусь в конфликт.

Масла в огонь подливают и внутренние процессы в самой Украине. Залужный заявил о желании стать президентом. На арену выходит и боксер Александр Усик, который рассматривается как возможный кандидат на пост мэра Киева или даже президента. Повышается рейтинг руководителя Офиса Зеленского Кирилла Буданова - если год назад на условных президентских выборах за него готовы были проголосовать 5 % избирателей, то в этом году уже 11 %. Тут еще и очередной недавний слив "пленок Миндича" об отмывании денег через строительство элитного жилого комплекса "Династия".

Все это усиливает давление на Зеленского, которого все чаще называют нелегитимным. Однако он продолжает упорно держаться за власть, в чем ему очень помогают провокации и атаки, подобные тем, которые киевский режим уже дважды совершил в Брянской области. Цель этих атак - вызвать ответную реакцию Беларуси, ведь любая эскалация на внешнем направлении работает на сохранение текущего статус-кво.

Провокации - основной инструмент Киева

Провокации стали главным оружием Киева на текущем этапе. Любое попадание дрона ВСУ, даже единичное, немедленно превращается в инфоповод и тиражируется через западных партнеров.

Украина в этом смысле работает как хорошо отлаженный механизм производства информационных поводов. С пиаром у Банковой все хорошо, и с постановочными шоу - тоже.

Что бы ни произошло, любой малейший инфоповод они с помощью своих западных союзников усиливают до невероятных масштабов. Что-то где-то всплыло - и дальше пошло по цепочке вниз, по разным телеграм-каналам, завирусилось в YouTube, TikTok и т. д. Все по канонам Геббельса - "тысячи говорящих голов" повторяют одну и ту же информацию, создавая иллюзию, что об этом событии говорят все вокруг.

Невольно "работают" на украинскую пропаганду и сами россияне, когда в большом количестве публикуют видео последствий ударов ВСУ. Чрезмерное желание отдельных блогеров хайпануть и набрать просмотры приводит к тому, что информационная волна усиливается в интересах Киева, а там уже все подхватывают и, не без помощи западных кураторов, масштабируют и утрируют.

Если говорить о сегодняшней Украине, то ее можно сравнить с "розеткой-тройником", в которую воткнуты интересы сразу нескольких игроков: США, Еврокомиссии, Германии, Франции. И каждый пытается вынуть свой интерес. Дошло даже до того, что украинские антикоррупционные ведомства находятся под началом США, а силовые ведомства - под началом английского МИ-6.

Позиция Беларуси и предупреждения властей

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обратился к белорусам с просьбой временно воздержаться от поездок в приграничные районы России, особенно в Брянскую область. Аналогичные предупреждения ранее звучали и от Президента Беларуси.

Власти прямо говорят: внутри Беларуси ситуация находится под контролем, но гарантировать безопасность за пределами страны крайне сложно. Особо подчеркивается необходимость перестроить маршруты и по возможности не брать с собой детей.

Стратегический расчет Беларуси

Беларусь сознательно избегает прямого втягивания в боевые действия. Причины очевидны.

Небольшая численность населения, при котором каждый человек имеет значение для экономики и обороноспособности.

Критическая важность агропромышленного комплекса и стабильности внутренних поставок.

Необходимость сохранять баланс между ключевыми партнерами.

Минск продолжает выстраивать систему сдержек и противовесов, развивая отношения как с Россией, так и с Китаем. Устами Лаврова четко было сказано: "Беларусь не останется одна". А для Пекина наша страна является важным логистическим элементом инициативы "Пояс и путь", объединяющей сухопутный и морской путь из Китая в Европу. Поэтому Китай заявлял о недопустимости дестабилизации и необоснованных санкций.

Выводы, которые напрашиваются сами

Атака на белорусский автобус в Брянской области - это не изолированный инцидент, а элемент системной стратегии, направленной на поддержание войны и эскалацию вокруг Беларуси. Киевский режим использует провокации как один из основных инструментов, поскольку они позволяют одновременно давить на Минск, создавать информационные поводы и отвлекать внимание от внутренних проблем.

Беларусь же в данной ситуации демонстрирует сдержанность, отдавая приоритет безопасности своих граждан и сохранению стратегической гибкости.