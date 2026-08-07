Че за?.. Латвия закрыла границу с Беларусью, но спустя 4 дня открыла обратно. И что это было?

31 июля 2026 года министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава внезапно распорядился закрыть последний погранпереход с Беларусью. Официальная причина - "технические неполадки". Людей, стоявших на границе, начали разворачивать. Прошло меньше четырех суток - и президент прибалтийского государства заявил, что границы все-таки надо открывать. Технические проблемы якобы нужно срочно устранить и возобновить движение.

Вопрос простой: зачем вообще закрывали границу и почему так быстро отступили? Ответ на него в подкасте "Че За?" дали телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Волюнтаризм молодого министра

Янис Домбрава - типичный представитель новой латвийской политической волны. Ему всего 38 лет, для министерской должности возраст довольно молодой. Одним из первых его решений после вступления в должность стал запрет сотрудникам министерства разговаривать по-русски. Везде, даже в курилке.

Решение о закрытии границы он принял абсолютно волюнтаристски. Ни с кем не посоветовался. Пограничники заступили на смену и получили приказ: никого не пропускать. Они сами не понимали, что происходит и зачем это нужно.

Домбрава пытался продавить решение через Кабинет министров. Но, судя по всему, премьер-министр пригласил его и с использованием характерных местных выражений объяснил простую вещь: у Латвии еще существует транзит. Он уже, конечно, при смерти, но пока еще существует.

Русофобия споткнулась о прибыль

После того как Литва в 2021 году открыла в Вильнюсе посольство Тайваня, все транзитные грузы Китая были перенаправлены на Латвию. Нарушение сложившихся логистических цепочек и создание проблем таким крупным партнерам, как Китай и страны ЕС, могут иметь серьезные последствия (и не только экономические) прежде всего для самой Латвии.

Закрытие границы ударило и по местным автоперевозчикам. Латвийский бизнес в целом начал терять деньги. А это те деньги, на которые в том числе проводятся предвыборные кампании "свободных и назависимых" латвийских политиков. Все просто.

В Ассоциации латвийских автоперевозчиков отмечают, что в случае закрытия пункта пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") грузопоток не исчезнет, а просто переместится в Литву и Польшу. В результате Латвия потеряет транзитные доходы, рабочие места в Латгалии и часть рынка международных перевозок.

А еще этой ситуацией воспользовались оппоненты. Оппозиционная партия "Справедливость" уже потребовала отставки Домбравы.

Еще один самовольный шаг Домбравы

Неизвестно, что будет с министром внутренних дел дальше. Особенно после того, как он направил властям Испании письмо против легализации нелегальных мигрантов.

Домбрава решил дать Мадриду указания, как ему следует действовать во время миграционного кризиса в Сеуте. В своем письме он заявил, что произошедшее в испанском анклаве Сеута, куда за короткий период времени незаконно въехали десятки тысяч человек из Марокко, не следует рассматривать как единичный случай, а как более широкую проблему безопасности для Европейского союза. Латвийский министр призвал к укреплению внешних границ ЕС, а также отметил, что мигрантов, въехавших нелегально, не следует легализовать, так как это создает дополнительные риски для безопасности Шенгенской зоны.

Это письмо не было согласовано ни с Министерством иностранных дел, ни с руководством латвийского правительства. Естественно, премьеру Латвии пришлось публично объясняться за такую выходку главы МВД.

Дипломатическое недовольство вызвала даже не столько заявленная позиция Домбравы по вопросу миграции, сколько то, как министр обратился к стране-союзнику. СМИ отмечают, что тон письма был воспринят в Испании как высокомерный. Мадрид за закрытыми дверями указал на то, что испанские солдаты защищают Латвию, а латвийский министр решил атаковать Испанию в тот момент, когда страна столкнулась с масштабным миграционным кризисом.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отчитал главу МВД, подчеркнув, что общение с зарубежными странами и его содержание должны в первую очередь координироваться с Министерством иностранных дел, а министр внутренних дел такими правами вообще не обладает.

Шенген уже не тот

Справедливости ради стоит сказать, что тема мигрантов вызывает нервный тик не только у министра внутренних дел Латвии. После массового прорыва нелегальных мигрантов из Марокко в Сеуту правительство Италии объявило о временном закрытии воздушных и морских границ с Испанией и ввело выборочный контроль документов (в первую очередь для граждан третьих стран). Призывы Италии ужесточить контроль поддержали Австрия и Финляндия. Власти Франции, хоть и сохранили действие Шенгенского договора, но усилили пограничный контроль и увеличили число силовиков на границе с Испанией.

А вот Польша и Германия ввели пограничный контроль на своих внутренних шенгенских границах задолго до событий в Сеуте - ФРГ установила проверки на сухопутных переходах еще осенью 2024 года, а Польша в ответ ввела зеркальный стационарный контроль на границе с Германией (и Литвой) в июле 2025 года.

Европейское единство - это такое красивое обманчивое видение. Оно вроде бы есть, а на самом деле - нет. Все стремятся к протекционизму. Страны, в которых у власти стоят не откровенно правые либералы, не хотят у себя такой "помойки", какую сделали из Германии, Франции и Испании.

У Латвии проблемы другие, но не менее серьезные. По сути, она превращается в опустынивающуюся территорию - государство есть, а людей в нем скоро не будет.

Каждый год страна теряет около 15 тыс. человек. Смертность - 14,3 на тысячу, одна из самых высоких в ЕС. Рождаемость падает десятый год подряд. С 2,5 млн человек (такая численность населения была в Латвии в 1991 году) страна скатилась до 1,8 млн. Плюс к этому - гендерный дисбаланс (на 100 мужчин приходится 115 женщин) и трудовая миграция (мужчины чаще уезжают на заработки в более благополучные страны). Вот и получается, что современная Латвия - это страна вдов и матерей-одиночек, страна, которая просто исчезает...

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.