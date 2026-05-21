Че за?.. Лукашенко и Путин привели ядерные силы в боеготовность

На днях Беларусь и Россия провели самые серьезные ядерные учения за последнее время. Лукашенко и Путин впервые лично присутствовали на занятиях. Запад традиционно заявил о "бряцании ядерными чемоданчиками".

Так что же это - демонстрация силы чтобы остудить "горячие головы", элемент давления на ЕС или сигнал посерьезнее? Ответ на этот вопрос дали авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Четыре цели ядерных учений

В ходе учений российские и белорусские военные отработали полный цикл действий ядерных сил без применения реального ядерного оружия.

"Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе", - подчеркнули в Минобороны нашей страны.

Целями учений являлись:

проверка уровня вооруженных сил, чья задача - предотвращать агрессию третьих стран;

оценка способности соединений решать боевые задачи;

отработка управления и координации при выполнении боевых задач;

усовершенствование навыков руководящего и оперативного составов, а также управление войсками в рамках сдерживания вероятного противника.

Что касается ключевых моментов учений, то они состояли в следующем:

Выдвинут и задействован оперативно-тактический комплекс Искандер-М, базирующийся на территории Беларуси (точное место - секретная информация).

Россия продемонстрировала все компоненты ядерной триады: запуски из-под земли, с воды и со стратегических бомбардировщиков.

Это уже третьи такие учения, однако впервые на них одновременно присутствовали и лично участвовали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Беларусь - "ядерный клин" против НАТО

Западные оппоненты сразу обвинили Минск и Москву в эскалации и "бряцании ядерными чемоданчиками". Но давайте зададим встречный вопрос: а кто первый начал?

НАТОвские страны продолжают активную милитаризацию у границ Союзного государства - масштабные усиления оборонных мер со стороны Украины, Литвы, Латвии и Польши наблюдаются на более чем 1 тыс. км общей с Беларусью границы. Плюс активная деятельность Польши, которая "бряцает гусеничными траками громче всех". Ну и постоянное расширение НАТО на восток, несмотря на устные договоренности 1990-х годов о нерасширении.

Александр Хоровец: И что, мы должны сидеть, молчать, бояться или говорить о каких-то очередных красных линиях? Ну, батьку же мы знаем. Он же до трех не считает. Если доведете - нажмет эту красную кнопочку. А потом, извините.

Беларусь в нынешней конфигурации - это стратегический клин (иногда называют "балконом") в центре европейского театра. Подчеркиваем, у нашей страны нет "красных флагов", наша внешняя политика всегда была открытой и объективной: вы не тревожите нас, а мы не лезем к вам.

Лукашенко: "Не доводите, а то нажму"

Наша страна готова к паритетному сотрудничеству, но не позволит себя провоцировать. Александр Лукашенко прямо заявил: "Мы никому не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока".

Глава государства неоднократно повторял, что по периметру Беларуси и России уже понажимали эти "красные кнопки", осталось только "самую красную" нажать.

При этом Александр Лукашенко подчеркивает свою мирную позицию:

Он готов в любой момент сесть за стол переговоров с Зеленским (даже в Киеве).

Предлагает решать вопросы "по-мужски", напрямую.

Открыто обвиняет украинскую верхушку и коллективный Запад (прежде всего Лондон и Брюссель) в том, что они блокируют любые мирные инициативы.

Александр Хоровец: Батька точно не испугается. Если надо, приедет в Киев, сядет и поговорит с Зеленским. Но просто Володе Зеленскому это не нужно. Почему? Да потому, что как только этот кровопролитный конфликт завершится, сразу завершится и обогащение всей верхушки на Банковой.

Реакция на заявления Сырского и прибалтийских соседей

Отдельно хочется остановиться на недавнем заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о возможных "операциях на северном направлении" и "угрозе со стороны Беларуси".

"Есть вероятность того, что линия фронта будет сжиматься, - говорит Сырский в одном из своих недавних интервью. - Если вы знаете остальные данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе со стороны России с белорусского направления, возможны операции на севере. Это реально. Мы знаем эти данные. Российский Генштаб сейчас активно прорабатывает и планирует операции. То есть идут наступательные действия - фронт сейчас активно ведет бои. И как в таких условиях можно взять бригаду, вывести ее и поставить на другой участок, а там взять другую бригаду и поставить на тот участок?"

Иначе как нагнетанием ситуации и провокацией это не назовешь.

Артем Строганов: Что касается Сырского, то сами ВСУшники дали ему кличку "мясной генерал". Знаете, почему? Потому что его военная тактика сводится к заваливанию линии боевого соприкосновения неподготовленными, плохо экипированными солдатами - теми самыми насильно мобилизованными украинцами, сотни тысяч которых уже погибли на фронте.

Подливает масла в огонь и прибалтийская верхушка, которая сегодня стоит у руля некогда дружественных нам государств.

Белорусские ПВО обнаруживают украинские дроны, летящие через территорию Литвы и Латвии к России. Минск по-соседски предупреждает прибалтийские страны. В ответ - либо полное игнорирование, либо поиск "призрачных" дронов по несколько дней.

Александр Хоровец: Но самое прикольное, что когда в Литве все-таки объявили о воздушной тревоге на всю страну и отправили население в бомбоубежища, те самые бомбоубежища были закрыты…

И таких случаев, когда местные власти не заботятся о своих же гражданах, к сожалению, очень много… Беларусь же, напротив, пытается предотвратить трагические события и старается не допустить непредвиденных жертв в сопредельных странах из-за "заблудившихся" дронов.

Об этом говорит и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович: "Наша страна нацелена на добрососедство, на мирное существование, на мирное урегулирование всех вообще процессов, не то что конфликтов. Мы не конфликтуем ни с кем, и конфликтовать ни с кем не собираемся. Поэтому надо разговаривать, надо выстраивать конструктивную работу для того, чтобы наши народы жили хорошо и счастливо, как это было когда-то - братские народы Прибалтики, братские народы Польши и Украины, несомненно, в том числе".

А что касается будущего взаимодействия, то оно неизбежно. И раз уж мы соседи, то рано или поздно начнем диалог.

Демонстрация силы ради мира

Учения - это не угроза, а демонстрация того, что Союзное государство готово и способно защитить свои интересы.

Ключевой тезис: "Мы не хотим конфликта. Но если нас доведут - ответим. Поэтому лучше не доводить".

И пока Запад и украинская верхушка продолжают милитаризацию и провокации, подобные учения будут повторяться. И каждый раз - с участием первых лиц двух стран. Потому что "ружье, которое висит в начале акта, в конце обязательно выстрелит". Задача - сделать так, чтобы оно не выстрелило никогда.