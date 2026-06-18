Че за?.. ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми перед саммитом G7. Для чего это Зеленскому?

17 июня украинский боевой дрон атаковал пассажирский автобус с гражданами Беларуси, включая детей, на территории Брянской области РФ. Один человек погиб, восемь получили ранения, среди них - шестеро юных спортсменов.

По свидетельствам водителя и пассажиров, дрон несколько раз кружил над автобусом, прежде чем нанес удар. О том, что это был не случайный инцидент, а целенаправленная атака на гражданское транспортное средство, в котором ехали дети, говорят и эксперты, и мировое сообщество. Открыто об этом заявляет и Президент Беларуси.

Многие считают, что киевский режим таким образом пытается втянуть Беларусь в войну. Но есть еще одна версия. Ее в подкасте "Че за?.." подробно разобрали Александр Хоровец, Артем Строганов и Яна Менделева.

Реакция Лукашенко: спокойствие вместо эмоций

Белорусский лидер отреагировал на трагические события 17 июня спустя ровно сутки. Он четко заявил: это беспилотник украинского происхождения. По его словам, украинская сторона попыталась переложить ответственность, заявив, что дроны "кто-то купил" или что это может быть провокация России. Лукашенко подчеркнул: Беларусь ведет себя спокойно, и тем, кто пытается втянуть республику в войну, это "плохо обойдется".

В отличие от эмоциональных и поспешных заявлений киевского руководства, Минск предпочел сначала разобраться в деталях. "Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - заявил белорусский лидер.

А еще он сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. "То есть это не мы (заявляет украинская сторона. - Прим. Ред.), это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар, - рассказал Александр Лукашенко. - Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, - следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом".

По поручению Александра Лукашенко раненых детей оперативно вернули домой, в привычную и психологически безопасную среду. При этом и белорусский МИД выступил с заявлением, и глава государства обратился к родителям с просьбой быть благоразумными, не посещать самим и не отправлять детей в зоны боевых действий и граничащие с ними территории.

Яна Менделева: Складывается ощущение, что наши люди немножко забыли о том, что мирное небо - это не базовая настройка планеты, и сейчас во многих регионах планеты этой хрупкой ценности нет. Хочется еще раз напомнить, что ответственность за наши жизни и жизни наших детей в первую очередь лежит на нас самих news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8981e7df-d026-468e-bfdf-1865f4643d0d/conversions/ca8bbcfe-2fa2-47a9-ac63-084ab699fb6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8981e7df-d026-468e-bfdf-1865f4643d0d/conversions/ca8bbcfe-2fa2-47a9-ac63-084ab699fb6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8981e7df-d026-468e-bfdf-1865f4643d0d/conversions/ca8bbcfe-2fa2-47a9-ac63-084ab699fb6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8981e7df-d026-468e-bfdf-1865f4643d0d/conversions/ca8bbcfe-2fa2-47a9-ac63-084ab699fb6c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Информационная война и фейки

Сразу после атаки украинская пропаганда и связанные с ней ресурсы запустили серию вбросов:

отфотошопленные фотографии белорусского автобуса без следов поражения;

утверждения, что автобус находился в километре от границы (позже цифру меняли на 50 км);

версии, что дрон был российский или что белорусы "ударили по себе".

Особенно активно продвигалась теория о "российском дроне" в англоязычном пространстве, ссылаясь на якобы недостаточную дальность оптоволоконных FPV-дронов. Однако известно, что реальная дальность полета современных дронов со шрапнельной боевой частью значительно выше заявленных 18-60 км. Поэтому даже Генштабу ВСУ пришлось отбалтываться за этих "экспертов".

На что рассчитывал Киев?

Главная цель атаки - спровоцировать Беларусь на ответные действия. Украинский режим находится в тупике: европейское оружие поставляется, но людей - нет. Чтобы сохранить власть и продолжить получать финансирование, Киеву необходимо расширить конфликт.

Если бы Минск ответил силой, война приобрела бы совершенно иные масштабы. В нее могли бы втянуться Польша и другие страны НАТО.

Артем Строганов: Напомню, с августа 2024-го каждые 90 дней Верховная рада продлевает полномочия Зеленского. И чем дольше он и его хунта находятся у власти, тем больше они могут наживаться, не только зарабатывая политический капитал, но и хапая целые миллиарды. А на этих миллиардах, соответственно, наживаются еще и брюссельские элиты, и весь этот бесколлективный Запад news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/255bddcb-ad1b-47c7-b9ea-cdc15d0e7305/conversions/cab177c0-7edc-4a01-9b7f-98493dae216e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/255bddcb-ad1b-47c7-b9ea-cdc15d0e7305/conversions/cab177c0-7edc-4a01-9b7f-98493dae216e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/255bddcb-ad1b-47c7-b9ea-cdc15d0e7305/conversions/cab177c0-7edc-4a01-9b7f-98493dae216e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/255bddcb-ad1b-47c7-b9ea-cdc15d0e7305/conversions/cab177c0-7edc-4a01-9b7f-98493dae216e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зачем Зеленскому эскалация именно сейчас

Атака произошла накануне саммита G7, куда отправился Владимир Зеленский. Главная задача - любой ценой показать Трампу и европейским лидерам, что Украина "еще сильна" и что мирные договоренности сейчас не нужны.

Киевский режим давно превратил яркие эмоциональные "победы" в основной инструмент удержания власти и западной поддержки.

Артем Строганов: Украинские лидеры, еще со времен Кучмы, удерживали власть, скармливая населению всякие интересности и продавая дешевые, но очень яркие эмоции. Сегодня этот символизм поддерживается эмоциями легких сиюминутных побед, набирающих сотни тысяч улюлюкающих "переможных" комментариев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6a7654-26c0-4f32-bc3c-9c658eb7257c/conversions/1edfffb8-4804-49ec-85a3-43af216d2bdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6a7654-26c0-4f32-bc3c-9c658eb7257c/conversions/1edfffb8-4804-49ec-85a3-43af216d2bdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6a7654-26c0-4f32-bc3c-9c658eb7257c/conversions/1edfffb8-4804-49ec-85a3-43af216d2bdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6a7654-26c0-4f32-bc3c-9c658eb7257c/conversions/1edfffb8-4804-49ec-85a3-43af216d2bdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Масштабные атаки дронов регулярно происходят в дни важных международных событий (саммиты G7, ПМЭФ, саммит БРИКС). С какой целью? Все просто - создать информационный шум, получить дополнительные поставки оружия и не допустить перехода Трампа к урегулированию украинского конфликта. Ведь Трамп еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с Ираном вернется к вопросу Украины. А Банковой это совсем не нужно.

Ведь пока горит линия боевого соприкосновения, можно замалчивать коррупцию в стране, экономический коллапс и растущий госдолг. А когда война закончится, домой в Украину вернутся миллионы людей, которым придется объяснять, куда делись деньги и почему экономика страны разрушена.

Поэтому Зеленский пытается ввести в эту войну нового актора, в данном случае Беларусь. Сначала на Банковой пытались представить нашу страну как агрессора, теперь дело дошло до провокаций. А все для того, чтобы потом тем самым оправдать введение французских войск "для защиты Украины". Макрон, кстати, не раз высказывал свою готовность, тем более, законы республики позволяют ему принять такое решение в обход парламента.

Что в сухом остатке

Лукашенко прямо сказал: кому-то не нравится, что Беларусь остается спокойным государством. Именно поэтому и происходят такие провокации.

Родители, отправляющие детей в приграничные зоны или на отдых в условиях продолжающегося конфликта, должны понимать: мирное небо - это не данность. Ответственность за жизни детей лежит в первую очередь на взрослых.

Киев продолжает играть на эскалации, потому что без войны режим Зеленского теряет смысл существования. Беларусь же демонстрирует, что не поддается на провокации и не позволяет втянуть себя в чужую игру.